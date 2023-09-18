زعماء العالم يتوافدون الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة

نيويورك 18 أيلول (بترا) - بدأ رؤساء العالم بالتوافد الى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة للمشاركة بمداولات الجمعية العامة في دورتها الـ 78 والتي تبدأ غدا، حيث يلقي كل زعيم خطابا رسميا يمثل موقف بلاده من قضايا دولية.

ويشارك 11 زعيما عربيا في مناقشات الدورة الجديدة والتي تسمى بـ "الأسبوع رفيع المستوى" وأربعة رؤساء حكومات فيما البقية يمثلها وزراء الخارجية.

وحصلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، على نسخة بقائمة الوفود المشاركة على مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات والوزراء حيث يشارك بالإضافة الى الأردن قطر ومصر والجزائر وجزر القمر وموريتانيا واليمن والسودان وفلسطين،إضافة الى المغرب وليبيا، ومشاركتهما على مستوى القيادة أمست غير مؤكدة بسبب الكوارث الطبيعية التي حلت ببلديهما.

كما تشارك الكويت ولبنان والعراق والصومال، على مستوى رؤساء الحكومات، فيما تشارك على مستوى وزراء الخارجية كل من دول: السعودية وجيبوتي والإمارات وعُمان وسورية والبحرين وتونس.

وكانت القائمة الأولية أشارت الى مشاركة الرئيس التونسي والرئيس الصومالي ونائب الرئيس السوداني في الاجتماعات الرفيعة لكن تم اجراء التغييرات حسب القائمة الجديدة، لتكون مشاركة تونس على مستوى وزير ، والصومال نائب الرئيس، فيما يشارك الرئيس السوداني نفسه.

وحسب التقاليد المتبعة في الأمم المتحدة، يكون أول المتكلمين في المداولات السنوية العامة التي تستمر أسبوعا كاملا، رئيس دولة البرازيل يليه الرئيس الأميركي ثم زعماء الدول الأخرى أو من يمثلهم.

وستكون كلمة الأردن، الأولى عربيا والرابعة على مستوى العالم.

-- (بترا)

م د/ ا ص / س س

18/09/2023 08:27:52