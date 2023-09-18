34 عامًا على قصة الدكتور شاهين فى فيلم فضيحة العمر لـ شريهان

ويدور الفيلم حول

شاهين الطبيب المشهور، ذات ليلة يتلقى اتصالاً هاتفيًا لإسعاف فتاة مريضة، فيضطر أن يذهب إلى المكان باحثا عنها وسط الحارة الشعبية التى تقطن بها التى تسمى لواحظ، وأثناء توقيع الكشف عليها تقوم بالصراخ، وتدعى أن الطبيب المشهور حاول اغتصابها، وتقوم صاحبة البيت باستدعاء الشرطة، وتتوالى الأحداث.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، أنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على".

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".



