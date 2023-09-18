نادر عباسى يبدأ بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا فى مارسيليا

ويعد المايسترو نادر عباسى أحد أشهر الموسيقيين المصريين في جيله، وشملت مسيرته الفنية عددًا من المحطات البارزة، فى مصر وخارجها على مستوى العالم.

ومن أبرز المحافل الذى قادها فى مصر قيادة عرض موكب المومياوات ثم طريق الكباش، والذى أظهر فيهم قيادته البارعة لعرض يعد من أهم العروض على مستوى العالم مثلما تم وصفه فى الصحف العالمية.