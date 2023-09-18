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نادر عباسى يبدأ بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا فى مارسيليا

9/18/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ المايسترو نادر عباسي بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا في مارسيليا بعرض أوبرا L'Africaine للمؤلف الألماني Meyerbeer، والمقرر عرضه أيام 3، 5، 8، 10 من شهر أكتوبر المقبل.

ويعد المايسترو نادر عباسى أحد أشهر الموسيقيين المصريين في جيله، وشملت مسيرته الفنية عددًا من المحطات البارزة، فى مصر وخارجها على مستوى العالم.

ومن أبرز المحافل الذى قادها فى مصر قيادة عرض موكب المومياوات ثم طريق الكباش، والذى أظهر فيهم قيادته البارعة لعرض يعد من أهم العروض على مستوى العالم مثلما تم وصفه فى الصحف العالمية.


نادر عباسى

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