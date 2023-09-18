نادر عباسى يبدأ بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا فى مارسيليا

نادر عباسى يبدأ بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا فى مارسيليا
التاريخ
9/18/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ المايسترو نادر عباسي بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا في مارسيليا بعرض أوبرا L'Africaine للمؤلف الألماني Meyerbeer، والمقرر عرضه أيام 3، 5، 8، 10 من شهر أكتوبر المقبل.
ويعد المايسترو نادر عباسى أحد أشهر الموسيقيين المصريين في جيله، وشملت مسيرته الفنية عددًا من المحطات البارزة، فى مصر وخارجها على مستوى العالم.
ومن أبرز المحافل الذى قادها فى مصر قيادة عرض موكب المومياوات ثم طريق الكباش، والذى أظهر فيهم قيادته البارعة لعرض يعد من أهم العروض على مستوى العالم مثلما تم وصفه فى الصحف العالمية.
نادر عباسى
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