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على الربابة .. سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة On

9/18/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Youm7) يطل الشاعر جمال بخيت في سهرة خاصة
بعنوان "على الربابة" على قناة ON حيث يقدم قراءة في الأغانى خلال الفترة من 1967 إلى معركة الاستنزاف وصولا لنصر أكتوبر 1973.

ويحلل بخيت فكرة ظهور الأغنية الوطنية في بدايات القرن الماضي ودور سيد درويش في ذلك، خلال ثورة 1919 وتحفيز المصريين على مقاومة الاحتلال الإنجليزي.

وكيف لعبت الأغنية الوطنية دورا رئيسياً في منتصف خمسينيات القرن الماضي في تعميق الحس القومي والروح الثورية، كما حدث في قرارات تأميم قناة السويس وما تبعها من العدوان الثلاثي على مصر .

ويحكي بخيت عن أول نشيد وسلام وطني لمصر وتاريخ اعتماده رسمياً .

تركز الفقرة الرئيسية للحلقة على أغاني حرب أكتوبر.. التي سبقتها ومهدت لها أغاني ما بعد النكسة مثل (عدى النهار) للشاعر عبدالرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار بليغ حمدي وغناء عبدالحليم حافظ، وساهمت في رفع الروح المعنوية للشعب والتعبير عن وجود إرادة شعبية في محو آثار الهزيمة والتصميم على الحرب لاسترداد الكرامة.

كما شهدت هذه الفترة -ما بعد نكسة يونيو 1967-أغنيات لا تقل أهمية عن "عدى النهار"
مثل
(الأرض بتتكلم عربي ) للشاعر فؤاد حداد ومن تلحين وغناء الموسيقار سيد مكاوي، و( رايات النصر ) للشاعرة نبيلة قنديل والموسيقار علي إسماعيل .

أما أغاني أكتوبر فيحكي
بخيت عن تعاون الشاعر عبدالرحيم منصور مع الموسيقار بليغ حمدي في صناعة عدد من الأغنيات منها ( بسم الله .. الله أكبر ) و( أنا على الربابة باغني ) ويتناول بالتحليل أغنيات مثل ( أم البطل ) تأليف نبيلة قنديل وتلحين الموسيقار علي إسماعيل وغناء المطربة شريفة فاضل، التي عبرت من خلال صوتها عن مشاعرها بالفخر لإستشهاد نجلها في الحرب ، وكذلك أغنية ( وسمينا وعدينا ) للشاعرة علية الجعار ألحان الموسيقار محمد الموجي وغناء المطربة شهر زاد، بالإضافة لعدد من الأغنيات المميزة التي شكلت وجدان المصريين وساهمت في تخليد ذكرى الإنتصار المجيد ، ثم يختم الشاعر الكبير
الحلقة بحكاية مؤثرة عن شهيد من أبطال حرب أكتوبر بثت الإذاعة المصرية أغنية من تأليفه في الأيام الأولى من الحرب، في الوقت الذي
كان هذا البطل
على الجبهة يحارب حتى نال الشهادة


سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (10)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (11)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (12)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (1)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (2)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (3)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (4)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (5)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (6)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (7)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (8)



سهرة خاصة مع الشاعر جمال بخيت عن أغانى أكتوبر على قناة ON (9)



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