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تقارير تكشف سيطرة جينيفر لوبيز على حياة بن أفليك بدرجة دفعته للعلاج النفسى

9/18/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن النجم العالمى بن أفليك، لا يملك الشجاعة الكافية للوقوف فى وجه زوجته، النجمة العالمية
جينيفر لوبيز ، حيث أثيرت مؤخرًا شائعات بأن زواجهما يعانى بعد أن شوهدا وهما يتجادلان أثناء ظهورهما العلنى، ومع ذلك، منذ أن احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، تلاشت الشائعات حول مشاكلهما الزوجية، حسبما نشر موقع geo.tv.

لكن أحد المطلعين سرب إلى National Enquirer قبل بضعة أسابيع أن أفليك خضع للعلاج بعد زواجه من "جى لو"، حتى يتمكن من تحمل طبيعتها، وقال المطلعون إن أفليك اعترف لصديقه المفضل مات ديمون، أن الشيء الوحيد الذى يبقيه مستمرًا مع جينيفر، هو "العلاج".

كما شارك المصدر نظرة ثاقبة حول حياتهما الزوجية، وكشف أن لوبيز تشعر بالحاجة إلى إدارة حياة "بن" بشكل دقيق إلى أقصى درجة، والآن أصبح "بن" غاضبًا جدًا ومهزومًا لدرجة أنه لا يملك القوة للدفاع عن نفسه".


جينيفر وبن

وعلى جانب آخر، أعربت النجمة العالمية جينيفر لوبيز - في وقت سابق - عن استيائها من تلقى بيونسيه كل الاهتمام خلال حفل مايكل روبين، يوم 4 يوليو، حيث أكد مصدر مقرب أن "جى لو" وبيونسيه وأزواجهما حضرا الحدث، وأن جينيفر كانت مستاءة.

وحسب ما نشره موقع geo.tv، كشف المصدر عند مناقشته حول علاقتهما "لقد تبادلوا المجاملات ثم حافظوا على مسافة كاملة"، وأضاف المصدر: "كان الجميع يهتم بشكل أساسى بـ بيونسيه ويثيرون ضجة حولها أكثر من جينيفر، ولقد شعرت دائمًا بالمنافسة تجاهها."

وفقًا للمصدر، لم تعجب جينيفر لوبيز بالأمر خاصة عندما شاهدت زوجها بن أفليك يقدر بيونسيه أكثر هو أيضًا، وأضاف المصدر أن الأمور أصبحت محرجة بشكل متزايد مع مرور الساعات، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تدخل فيها نجمة فيلم "Hustlers" فى عداء مفتوح مع أحد أقرانها فى صناعة الموسيقى.


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