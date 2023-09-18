تقارير تكشف سيطرة جينيفر لوبيز على حياة بن أفليك بدرجة دفعته للعلاج النفسى

لكن أحد المطلعين سرب إلى National Enquirer قبل بضعة أسابيع أن أفليك خضع للعلاج بعد زواجه من "جى لو"، حتى يتمكن من تحمل طبيعتها، وقال المطلعون إن أفليك اعترف لصديقه المفضل مات ديمون، أن الشيء الوحيد الذى يبقيه مستمرًا مع جينيفر، هو "العلاج".

كما شارك المصدر نظرة ثاقبة حول حياتهما الزوجية، وكشف أن لوبيز تشعر بالحاجة إلى إدارة حياة "بن" بشكل دقيق إلى أقصى درجة، والآن أصبح "بن" غاضبًا جدًا ومهزومًا لدرجة أنه لا يملك القوة للدفاع عن نفسه".

وعلى جانب آخر، أعربت النجمة العالمية جينيفر لوبيز - في وقت سابق - عن استيائها من تلقى بيونسيه كل الاهتمام خلال حفل مايكل روبين، يوم 4 يوليو، حيث أكد مصدر مقرب أن "جى لو" وبيونسيه وأزواجهما حضرا الحدث، وأن جينيفر كانت مستاءة.

وحسب ما نشره موقع geo.tv، كشف المصدر عند مناقشته حول علاقتهما "لقد تبادلوا المجاملات ثم حافظوا على مسافة كاملة"، وأضاف المصدر: "كان الجميع يهتم بشكل أساسى بـ بيونسيه ويثيرون ضجة حولها أكثر من جينيفر، ولقد شعرت دائمًا بالمنافسة تجاهها."

وفقًا للمصدر، لم تعجب جينيفر لوبيز بالأمر خاصة عندما شاهدت زوجها بن أفليك يقدر بيونسيه أكثر هو أيضًا، وأضاف المصدر أن الأمور أصبحت محرجة بشكل متزايد مع مرور الساعات، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تدخل فيها نجمة فيلم "Hustlers" فى عداء مفتوح مع أحد أقرانها فى صناعة الموسيقى.