طريقة عمل الكريب السريع.. ينفع حلو وحادق
التاريخ
9/18/2023 4:24:36 AM
(MENAFN- Youm7) تفضل الكثير من النساء عمل الأكلات السريعة التي لا تحتاج الكثير من الوقت، وتكون جاهزة في دقائق عديدة، ومن ضمن الوصفات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت هي طريقة عمل الكريب، وقد تخاف بعض ربات المنزل من إعداده خوفاً من ألا يكون دقيقا مثل الكريب الجاهز، ولكن يوجد طريقة سهلة لإعداد الكريب السريع، وفقاً لموقع "allrecipes".
والكريب هو عبارة عن فطائر رقيقة بشكل كبير، ويمكن وضع به الكثير من الحشوات المختلفة سواء كانت حشوة حلوة أو مالحة، والجميع يحبها بلا أستثناء، وقد يحب تناول الكريب خارج المنزل، ولكن من الأفضل صنعه في المنزل بطرق بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. طريقة عمل الكريب السريع
طريقة صنع الكريب في المنزل يعتبر من أسهل الطرق التي قد لا تتخيلها ربة المنزل.
مكونات عمل الكريب السريع
كريب
1 كوب من الدقيق متعدد الإستخدام
2 بيضة كبيرة
نصف كوب من الحليب
نصف كوب من الماء
1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح
2 ملعقة كبيرة من الذبدة المذابة
طريقة عمل الكريب السريع
الكريب
يتم خفق كل من الدقيق والبيض معاً، في وعاء كبير، مع وضع الحليب والماء بالتدريج حتى يتم الأمتزاج، ويتم وضع الملح والزبدة المذابة ويتم التقليب حتى تصبح ناعمة بشكل كبير.
يتم تسخين صينية أو مقلاة مدهونة بقليل من الزيت على نار هادئة متوسطة إلى مرتفعة، ويتم سكب خليط الكرب بمغرفة على ثنية الخبز بإستخدام ربع كوب لكل كريب، مع إمالة المقلاة بحركة دائرية ليتم أنتشار الكريب على سطح الصينية بشكل متساوى.
يتم طهى الكريب حتى يصبح الجزء العلوى من الكريب رطب ويتحول الجزء السفلى إلى اللون البنى الفاتح، لمدة تصل من دقيقة إلى دقيقتين، مع تمرير ملعقة حول حافة المقلاة لشد الكريب لفوق، ثم يتم تقليبها وطهيها حتى يتحول الجانب الآخر إلى اللون البنى الفاتح، لمدة دقيقة، وتقدم ساخنة مع الحشو المفضل سواء كان حلو بالفاكهة المفضلة والمربى أو مالح.
طريقة عمل
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