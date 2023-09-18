طريقة عمل الكريب السريع.. ينفع حلو وحادق

والكريب هو عبارة عن فطائر رقيقة بشكل كبير، ويمكن وضع به الكثير من الحشوات المختلفة سواء كانت حشوة حلوة أو مالحة، والجميع يحبها بلا أستثناء، وقد يحب تناول الكريب خارج المنزل، ولكن من الأفضل صنعه في المنزل بطرق بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت.

طريقة صنع الكريب في المنزل يعتبر من أسهل الطرق التي قد لا تتخيلها ربة المنزل.



كريب

1 كوب من الدقيق متعدد الإستخدام

2 بيضة كبيرة

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الماء

1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من الذبدة المذابة



الكريب

يتم خفق كل من الدقيق والبيض معاً، في وعاء كبير، مع وضع الحليب والماء بالتدريج حتى يتم الأمتزاج، ويتم وضع الملح والزبدة المذابة ويتم التقليب حتى تصبح ناعمة بشكل كبير.

يتم تسخين صينية أو مقلاة مدهونة بقليل من الزيت على نار هادئة متوسطة إلى مرتفعة، ويتم سكب خليط الكرب بمغرفة على ثنية الخبز بإستخدام ربع كوب لكل كريب، مع إمالة المقلاة بحركة دائرية ليتم أنتشار الكريب على سطح الصينية بشكل متساوى.

يتم طهى الكريب حتى يصبح الجزء العلوى من الكريب رطب ويتحول الجزء السفلى إلى اللون البنى الفاتح، لمدة تصل من دقيقة إلى دقيقتين، مع تمرير ملعقة حول حافة المقلاة لشد الكريب لفوق، ثم يتم تقليبها وطهيها حتى يتحول الجانب الآخر إلى اللون البنى الفاتح، لمدة دقيقة، وتقدم ساخنة مع الحشو المفضل سواء كان حلو بالفاكهة المفضلة والمربى أو مالح.







