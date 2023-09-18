7 عادات يومية تجعلك تبدين أكبر سنا.. منها التكشيرة

يعرف أن الاستمتاع بدفء الشمس أمر مميز خاصة مع دخول فصل الخريف ، لكن لك شيء حد الأمان الذي يجب اللجوء إليه، فإذا زاد الوقت تحول النفع إلى ضرر، فالتعرض المفرط لأشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم كفاية الحماية من أشعة الشمس، وصفة معروفة للشيخوخة المبكرة، يمكن أن يتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع البنية.





يعد النوم بمثابة جلسة مساج ليلية طبيعية لجسمك، مما يجدد وينعش بشرتك ومظهرك العام، حيث إن مفهوم النوم هو أكثر من مجرد أسطورة؛ وعدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تسريع عملية الشيخوخة، بسبب الزيادة الحادة في هرمون النمو، المسؤول عن تكاثر خلايا الجلد وتجديدها، فمن الضروري إعطاء الأولوية لنومك.

تمتد عواقب التدخين إلى ما هو أبعد من الصحة الداخلية، حيث يمكن أن يترك أيضا علامة واضحة على مظهرك، فأحد آثار التدخين وضوحا هو تأثيره السلبي على بشرتك، حيث إنه يقلل من تكوين الكولاجين، ويقلل الدورة الدموية للبشرة، كما أن النيكوتين يقلل من سماكة الجلد.





قد لا يعرف الكثير هو أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة من خلال ظاهرة تعرف باسم التسكر، وهي عملية تلتصق فيها جزيئات السكر بالكولاجين والإيلاستين وتشكل منتجات ثانوية ضارة، تعرف باسم المنتجات النهائية للتجلط المتقدم تؤدي العملية إلى إضعاف سلامة الجلد مما يؤدي بشكل واضح إلى ظهور التجاعيد، والجفاف، والترهل، والبهتان.

من المؤكد أن تناول كمية غير مناسة من المياة يمكن أن يؤثر على صحة بشرتك ويساهم في الشيخوخة المبكرة، عندما يفتقر جسمك إلى الترطيب اللازم، تفقد بشرتك نضارتها ومرونتها الطبيعية، مما يؤدي إلى تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

بقاء المكياج على بشرتك أثناء النوم يمكن أن يجعلك تبدو أكبر سنا مما أنت عليه، حيث إنه يعمل على سد المسام ويحبس الزيوت والعرق والملوثات البيئية، فإن عدم إزالة مكياجك قبل النوم يمكن أن يتداخل مع عملية التجديد الطبيعية لبشرتك، وهو أمر أساسي للبشرة الصحية والممتلئة.

قد يبدو العبوس وكأنه تعبير وجه مختلفة عن تعبيرات، لكنها يمكن أن تترك علامة دائمة على مظهرك، حيث تتشكل الخطوط الدقيقة حول عينيك، ويمكن أن تصبح هذه الخطوط تجاعيد دائمة مع مرور الوقت فإن العبوس، سواء بسبب التوتر أو التعبير المعتاد، يساهم في ظهور الخطوط على جبهتك وبين حاجبيك.



