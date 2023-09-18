مواليد 3 أبراج موهوبين في فن اختيار الهدايا.. السرطان أولهم

مولود برج السرطان من الأبراج الفلكية التي تدرس من أمامها، وبمجرد أن يعرف أن من يحبه يريد شراء أمر ما فهو يخزن ذلك الأمر بداخله لوقت ما، حتى يكون قادر على مفاجأة الشخص بهدية لا يتوقعها، وقد يكون الشخص نسى ما كان يريده أما مولود برج السرطان لا ينسى فهو يمتلك ذاكرة قوية، وبرج السرطان برج مائى حساس بشكل كبير، ويشعر بالحنين للماضى لأبعد حد، ولهذا قد يختار عند الذهاب للتسوق أن يشترى شيء يذكره بشئ ما.



الهدية

مولود برج العذراء يحب التفاصيل والاهتمام بالأمور الدقيق، وعقله منظم للغاية وقادر على الأحتفاظ بقائمة بالأشياء التي تهتم الجميع وهواياتهم وما يفضلونه، ولهذا لا يحتار عند وقت عيد ميلاد شخص ما، فهو الأقدر على إحضار هدية قيمة له، لأنه يظل يراقب الشخص الذى يهتم به فقط طوال العام ليعرف ما الذى يحبه، ليكون قادر على إحضار هدية مميزة عندما يحين موعد عيد ميلاده.



تلقى هدية

مولود برج الميزان، يهتم بالأمور التي تتعلق بالجمال والتوازن، وبالطبع فإن الهدايا التي تكون من البرج الهوائى، فمن المتوقع أن تكون بها أمور تحتوى على الجمال وتكون مميزة، وتحمل ذوقه لأبعد حد، مما يشعر الشخص الذى يحصل على الهدية بالسعادة الجمة لأنها ليست هدية بشكل عشوائى، وبرج الميزان يحكمه كوكب الزهرة، الذى يتحكم في ذوقه بشكل واضح، مما يجعل الهدايا التي تصدر منه قيمة وعظيمة بشكل لا يصدق.



