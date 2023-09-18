ثعبان سام يقتحم مباراة نسائية في الدورى الأسترالى ويعطلها 30 دقيقة.. فيديو

ثعبان سام يقتحم مباراة نسائية في الدورى الأسترالى ويعطلها 30 دقيقة.. فيديو
التاريخ
9/18/2023 4:24:35 AM
(MENAFN- Youm7) تسبب ثعبان فى تأخير بدء مباراة بين فريقى جريتر وسترن سيدنى جاينتس، وريتشموند تايجرز، فى منافسات الدورى الأسترالى لكرة القدم للسيدات، حسبما ذكر موقع وكالة رويترز.
وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة فى أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب باستاد بلاكتاون الرياضى الدولى بغرب سيدنى، وتم تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة، بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروض ثعابين.
وأظهر تسجيل مصور منشور على موقع التواصل الاجتماعى X، مروض الثعابين هادئًا بعدما رفع الزاحف الصغير من الملعب بكل ثقة وسهولة.
وقالت بريانا هارفى، قائدة فريق جاينتس لكرة القدم النسائية لمحطة "فوكس"، أثناء فترة تعطل المباراة: "يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض فى هذه اللحظة، فى أحد الجيوب البعيدة"، وأضافت "درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال، لذلك أعتقد أن الأمر ليس مفاجئا".
وعلى جانب آخر من عالم الثعابين، أثار ثعبان ضخم الرعب والقلق فى نفوس عائلة تعيش فى ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما جرى رصده وهو يزحف فوق سطح منزلها، يطلق عليه "ثعبان السجاد".
اصطياد الثعبان من ملعب المباراة
وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية إن عائلة التقطت مقطع فيديو للثعبان وهو يزحف فوق منزلها، الذى يرتفع عدة أمتار على سطح الأرض، للهروب والاختباء وسط الأشجار، ويبدو من خلال الفيديو أن "الثعبان العملاق" يتجاوز طوله 5 أمتار، ما أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة.
ويمكن سماع طفلة تبكى بشدة، فيما كان رجل يحثها على التحلى بالشجاعة، وقالت امرأة أخرى: "هذا
وحش"، وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع فى منصة تيك توك، حيث حصل على أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.
وكانت تعليقات المشاهدين طريفة، حيث قال أحدهم: "ثعبان السجاد؟ سيدتى هذا ديناصور"، فيما قال آخر: "لن أنام الليلة وأنا فى الولايات المتحدة"، وتم الإبلاغ عن حالات مهاجمة "ثعابين السجاد" للقطط والكلاب المنزلية، على الرغم من أنها أكثر عرضة لأكل الطيور والسحالى والثدييات الصغيرة.
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