ثعبان سام يقتحم مباراة نسائية في الدورى الأسترالى ويعطلها 30 دقيقة.. فيديو

وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة فى أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب باستاد بلاكتاون الرياضى الدولى بغرب سيدنى، وتم تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة، بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروض ثعابين.

وأظهر تسجيل مصور منشور على موقع التواصل الاجتماعى X، مروض الثعابين هادئًا بعدما رفع الزاحف الصغير من الملعب بكل ثقة وسهولة.

وقالت بريانا هارفى، قائدة فريق جاينتس لكرة القدم النسائية لمحطة "فوكس"، أثناء فترة تعطل المباراة: "يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض فى هذه اللحظة، فى أحد الجيوب البعيدة"، وأضافت "درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال، لذلك أعتقد أن الأمر ليس مفاجئا".

وعلى جانب آخر من عالم الثعابين، أثار ثعبان ضخم الرعب والقلق فى نفوس عائلة تعيش فى ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما جرى رصده وهو يزحف فوق سطح منزلها، يطلق عليه "ثعبان السجاد".

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية إن عائلة التقطت مقطع فيديو للثعبان وهو يزحف فوق منزلها، الذى يرتفع عدة أمتار على سطح الأرض، للهروب والاختباء وسط الأشجار، ويبدو من خلال الفيديو أن "الثعبان العملاق" يتجاوز طوله 5 أمتار، ما أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة.

ويمكن سماع طفلة تبكى بشدة، فيما كان رجل يحثها على التحلى بالشجاعة، وقالت امرأة أخرى: "هذا

وحش"، وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع فى منصة تيك توك، حيث حصل على أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وكانت تعليقات المشاهدين طريفة، حيث قال أحدهم: "ثعبان السجاد؟ سيدتى هذا ديناصور"، فيما قال آخر: "لن أنام الليلة وأنا فى الولايات المتحدة"، وتم الإبلاغ عن حالات مهاجمة "ثعابين السجاد" للقطط والكلاب المنزلية، على الرغم من أنها أكثر عرضة لأكل الطيور والسحالى والثدييات الصغيرة.