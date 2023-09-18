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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

9/18/2023 4:24:33 AM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصري ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 19629 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 23711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 8213 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3860 نقطة.







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