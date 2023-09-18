الهيئة العامة للاستثمار تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

الهيئة العامة للاستثمار تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا
التاريخ
9/18/2023 4:24:33 AM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قامت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة بتنظيم يوم للتفوق، لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة، بحضور اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، ونادر الصاوي، نائب رئيس النقابة.
كما شارك في التكريم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، ومحمد الشريف، مدير الترويج بالبورصة المصرية، وهند جمال، مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية، نيابة عن أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد حسام هيبة على أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، وأشاد بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق.
وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.
واغتنم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، فرصة المشاركة في احتفال التكريم، وأهدى المكرمين سلسلة "المستثمرون الخمسة" القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.
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