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الهيئة العامة للاستثمار تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

9/18/2023 4:24:33 AM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قامت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة بتنظيم يوم للتفوق، لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة، بحضور اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، ونادر الصاوي، نائب رئيس النقابة.
كما شارك في التكريم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، ومحمد الشريف، مدير الترويج بالبورصة المصرية، وهند جمال، مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية، نيابة عن أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد حسام هيبة على أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، وأشاد بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق.
وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.
واغتنم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، فرصة المشاركة في احتفال التكريم، وأهدى المكرمين سلسلة "المستثمرون الخمسة" القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.





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