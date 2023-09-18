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أحمد عز يبدأ شراء الراغبين في بيع عز الدخيلة بسعر 1250 جنيه للسهم.. غدًا

9/18/2023 4:24:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية-المساهم الرئيسي رجل الأعمال أحمد عز- عن فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري، والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وكذلك الدائنين غير المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر إلى يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد، وذلك وفقًا لبيان الشركة للبورصة المصرية.



يأتي ذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الماضي، والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 7 أغسطس، وعلى موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بشأن الشطب الاختياري لأسهم الشركة، بما يتفق مع الأحكام الواردة بالمادة 55 والمادة 55 مكررًا من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وما ورد بالمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.



وسبق أن وافقت الحكومة على بيع مساهمات الدولة البالغة نحو 30% في شركة "عز الدخيلة"، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي باتخاذ الإجراءات اللازمة نيابة عن 8 جهات، مالكة لحصة الدولة في صفقة تقدر بـ 241 مليون دولار 40% منها بالجنيه، ويهدف المشتري وهي الشركة نفسها إلى التركيز على استراتيجيتها، وتوطين المزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب محليًا.







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