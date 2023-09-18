أحمد عز يبدأ شراء الراغبين في بيع عز الدخيلة بسعر 1250 جنيه للسهم.. غدًا

أحمد عز يبدأ شراء الراغبين في بيع عز الدخيلة بسعر 1250 جنيه للسهم.. غدًا
التاريخ
9/18/2023 4:24:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية-المساهم الرئيسي رجل الأعمال أحمد عز- عن فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري، والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وكذلك الدائنين غير المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر إلى يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد، وذلك وفقًا لبيان الشركة للبورصة المصرية.
يأتي ذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الماضي، والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 7 أغسطس، وعلى موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بشأن الشطب الاختياري لأسهم الشركة، بما يتفق مع الأحكام الواردة بالمادة 55 والمادة 55 مكررًا من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وما ورد بالمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.
وسبق أن وافقت الحكومة على بيع مساهمات الدولة البالغة نحو 30% في شركة "عز الدخيلة"، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي باتخاذ الإجراءات اللازمة نيابة عن 8 جهات، مالكة لحصة الدولة في صفقة تقدر بـ 241 مليون دولار 40% منها بالجنيه، ويهدف المشتري وهي الشركة نفسها إلى التركيز على استراتيجيتها، وتوطين المزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب محليًا.
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