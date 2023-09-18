تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال أغسطس 2023

أما سيارات النقل من حيث " نوع الوقود" سواء بنزين أو غاز

فقد بلغت عددها حوالي

964 سيارة ، جاء من بينها حوالي

17سيارة نقل موديل 2020 ، 61 سيارة نقل موديل 2021 ، 218موديل 2022 ، 348سيارة نقل موديل 2023 ، 320 سيارة موديل 2024 .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673مركبة وهذا يعنى ان المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبة .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .