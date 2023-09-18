Monday, 18 September 2023 11:52 GMT

سحب موقع قبور الأمراء من قائمة التراث العالمى المعرض للخطر

9/18/2023 4:24:29 AM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة اليونسكو ، خلال اجتماعها المنعقد في الرياض حتى تاريخ 25 سبتمبر، سحب موقع "قبور الأمراء" في بوغندا في كاسوبى، أوغندا، من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في أعقاب إتمام أعمال الترميم التي اضطلعت بها أوغندا بالتنسيق مع اليونسكو.

وقالت اليونسكو، في بيان صحفى لها، لقد شهد عام 2010 اندلاع حريق ضخم عاث دماراً في موقع قبور الأمراء في بوغندا في كاسوبي، أوغندا، المُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وعليه، أُدرِج الموقع منذ ذلك الحين في قائمة التراث المعرض للخطر، الأمر الذي أتاح إعداد برنامج طموح لإعادة الإعمار بقيادة السلطات الأوغندية وبالتعاون الوثيق مع اليونسكو وبدعم مادي من المجتمع الدولي.

انتهى برنامج إعادة الإعمار بنجاح في صيف 2023، مما أدى إلى استقرار حالة صون الموقع على النحو المرجو. وأكدت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي إتمام الإجراءات المتخذة بنجاح، وقررت سحب موقع قبور الأمراء من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "تعتبر إعادة الإعمار بمنزلة نجاح جماعي حققته السلطات الأوغندية والمهنيون الأوغنديون المعنيون بالتراث، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التي اضطلعت بدور محوري في هذه الجهود. إنه نبأ عظيم بالنسبة إلى المجتمع الدولي بأسره، لا سيما وأننا وضعنا في أولوياتنا إيلاء التراث العالمي اهتماماً أكبر بالمواقع الأفريقية".

وأشادت لجنة التراث العالمي بعملية إعادة إعمار موزيبو ازاعلا مبانغا، وهو الصرح الجنائزي الرئيسي، بالإضافة إلى ترميم بوجابوكالا، أي بيت الحارس. وأبدت أيضاً رضاها عن وضع نظام متقن لمكافحة الحرائق وتدريب رجال إطفاء متطوعين من بين السكان للحيلولة دون تكرر حدوث مثل هذه الكوارث.

وهنأت اللجنة رئيس وزراء بوغندا، الذي حضر خصيصاً إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع، على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها المجتمعات المحلية لتزويد الأجيال الشابة بالمعارف التقليدية وإدماج سكان الجمهورية أجمعين في عملية إعادة الإعمار.


MENAFN18092023000132011024ID1107087419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث