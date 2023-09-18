سحب موقع قبور الأمراء من قائمة التراث العالمى المعرض للخطر

وقالت اليونسكو، في بيان صحفى لها، لقد شهد عام 2010 اندلاع حريق ضخم عاث دماراً في موقع قبور الأمراء في بوغندا في كاسوبي، أوغندا، المُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وعليه، أُدرِج الموقع منذ ذلك الحين في قائمة التراث المعرض للخطر، الأمر الذي أتاح إعداد برنامج طموح لإعادة الإعمار بقيادة السلطات الأوغندية وبالتعاون الوثيق مع اليونسكو وبدعم مادي من المجتمع الدولي.

انتهى برنامج إعادة الإعمار بنجاح في صيف 2023، مما أدى إلى استقرار حالة صون الموقع على النحو المرجو. وأكدت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي إتمام الإجراءات المتخذة بنجاح، وقررت سحب موقع قبور الأمراء من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "تعتبر إعادة الإعمار بمنزلة نجاح جماعي حققته السلطات الأوغندية والمهنيون الأوغنديون المعنيون بالتراث، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التي اضطلعت بدور محوري في هذه الجهود. إنه نبأ عظيم بالنسبة إلى المجتمع الدولي بأسره، لا سيما وأننا وضعنا في أولوياتنا إيلاء التراث العالمي اهتماماً أكبر بالمواقع الأفريقية".

وأشادت لجنة التراث العالمي بعملية إعادة إعمار موزيبو ازاعلا مبانغا، وهو الصرح الجنائزي الرئيسي، بالإضافة إلى ترميم بوجابوكالا، أي بيت الحارس. وأبدت أيضاً رضاها عن وضع نظام متقن لمكافحة الحرائق وتدريب رجال إطفاء متطوعين من بين السكان للحيلولة دون تكرر حدوث مثل هذه الكوارث.

وهنأت اللجنة رئيس وزراء بوغندا، الذي حضر خصيصاً إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع، على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها المجتمعات المحلية لتزويد الأجيال الشابة بالمعارف التقليدية وإدماج سكان الجمهورية أجمعين في عملية إعادة الإعمار.