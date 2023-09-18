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لوحات عالمية .. راهب على البحر لـ كاسبار ديفيد فريدريش تعود لـ 1808

9/18/2023 4:24:28 AM
(MENAFN- Youm7) ضمن سلسلة لوحات عالمية نشاهد معا لوحة
"The Monk by the Seaراهب على البحر ، التي أبدعها الفنان الألماني كاسبار ديفيد فريدريش في سنة 1818 ،
تدعو إلى التأمل والتفكر.



اللوحة متسعة ليس بها سوى راهب وحيد يقف وجها لوجه أمام البحر، بما يمثله من غموض واتساع، وهذه اللوحة نستطيع أن نفهمها بصورة جيدة إذا
ما نظرنا إلى سيرة الفنان نفسه ورغبته العارمة في التفكر والتدبر.





راهب على البحر


وكاسبر ديفيد فريدريش( عاش في الفترة من 5 سبتمبر 1774 – 7 مايو 1840) ، وهو من أهم فناني جيله، ولد الفنان كاسبار فريدريش كاسبار فريدريش في جرايسفالد في العام 1798 ، وطوال حياته كان شخصا متأملا مع شيء من التشاؤم والسوداوية توفيت أمه وهو في السابعة من عمره وبعد ست سنوات توفي شقيقه بينما كان يحاول إنقاذ كاسبار من الغرق هذا الحادث ترك آثرا عميقا على شخصية هذا الفنان الكبير، فظل طوال حياته واقعا تحت هاجس الموت والطبيعة والخالق وفي بقعة منعزلة من الطبيعة الجميلة وجد كاسبار بعض العزاء والإلهام كان يسافر إلى ساحل البلطيق ويزور منطقة الجبال هناك، ويبدو أن تلك المناظر الجليلة وفرت له موضوعات غنية للرسم وخلال أسفاره كان فريديريش يرسم لوحات ذات موتيفات محددة مثل أقواس قزح واشجار السنديان الضخمة الخ وحيث أنه وهب القدرة على ملاحظة الطبيعة وتأملها فقد كان ميالا للتعبير عنها بعيني مؤمن تقي، وهذا التعبير انتج لوحات ذات قوة تعبيرية وروحية هائلة وفي جميع أعماله تقريبا يؤكد فريدريش على أن الموت لا ينتظرنا في المقبرة فقط، انه يترصدنا خلف السحب الداكنة أو أمام قارب اختفى نصفه في السديم أو وراء المدخل المؤدي إلى أعماق الغابة أسهمت لوحات كاسبار فريدريش وموسيقى بيتهوفن معا وبشكل كبير في التعبير العميق عن الرومانتيكية الألمانية.



جلبت أعمال فريدريش الشهرة عليه في وقت مبكر من حياته المهنية، وذكره معاصروه، كالنحات الفرنسي ديفيد د. أنجرز على أنه الرجل الذي اكتشف "تراجيديا المشهد الطبيعي".













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