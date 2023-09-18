اليونسكو تعلن إدراج 13 موقعاً على قائمة التراث العالمى

وتأتي هذه المواقع الجديدة، إضافة إلى ما تم إدراجه خلال عمل اللجنة خلال الأيام الماضية.

أريحا القديمة / تل السلطان، فلسطين

طرق الحرير: ممر زارافشان كاراكوم، جمهورية طاجيكستان

غابات هيركاني، أذربيجان، إيران

منظر جيديو الطبيعي الثقافي، إثيوبيا





وطن باتاماريبا، كوتاماكو، بنن، توغو

كوه كير: الموقع الأثري للنغابورا القديمة أو تشوك غرغيار، كمبوديا

معالم أحجار الغزلان والمواقع ذات الصلة من العصر البرونزي، منغوليا

جُثوَة غايا، جمهورية كوريا

المنظر الطبيعي الثقافي لغابات الشاي القديمة على جبل جينغماي في بوير، الصين

سانتينيكتان، الهند

الخانات الفارسية، إيران

تروندك كلوندايك، كندا

حصون من عصر الفايكنغ ذات شكل حَلَقي، الدانمرك

التراث اليهودي لمدينة إيرفورت في العصور الوسطى، ألمانيا

مدينة كولديغا القديمة، لاتفيا

يشار إلى أن لجنة التراث العالمي، أدرجت بالأمس، سلسلة غابات أودزالاكوكوا، الكونغو، وفي مدغشقر تم إدراج غابات أندرفانا الجافة، كما أدرجت خليج هالونج، في فييت نام أرخبيل كاتبا، وفى فرنسا، تم إدراج براكين وغابات جبل بيليه وقمم شمال المارتينيك.