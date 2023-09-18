اليونسكو تعلن إدراج 13 موقعاً على قائمة التراث العالمى

اليونسكو تعلن إدراج 13 موقعاً على قائمة التراث العالمى
التاريخ
9/18/2023 4:24:28 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن منظمة اليونسكو
إدراج 13 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمى، خلال انعقاد لجنة التراث العالمي فى دورتها الخامسة والأربعين الموسعة فى العاصمة السعودية الرياض، والتى تعقد فى الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر.
وتأتي هذه المواقع الجديدة، إضافة إلى ما تم إدراجه خلال عمل اللجنة خلال الأيام الماضية.
أريحا القديمة / تل السلطان، فلسطين
طرق الحرير: ممر زارافشان كاراكوم، جمهورية طاجيكستان
غابات هيركاني، أذربيجان، إيران
منظر جيديو الطبيعي الثقافي، إثيوبيا
وطن باتاماريبا، كوتاماكو، بنن، توغو
كوه كير: الموقع الأثري للنغابورا القديمة أو تشوك غرغيار، كمبوديا
معالم أحجار الغزلان والمواقع ذات الصلة من العصر البرونزي، منغوليا
جُثوَة غايا، جمهورية كوريا
المنظر الطبيعي الثقافي لغابات الشاي القديمة على جبل جينغماي في بوير، الصين
سانتينيكتان، الهند
الخانات الفارسية، إيران
تروندك كلوندايك، كندا
حصون من عصر الفايكنغ ذات شكل حَلَقي، الدانمرك
التراث اليهودي لمدينة إيرفورت في العصور الوسطى، ألمانيا
مدينة كولديغا القديمة، لاتفيا
يشار إلى أن لجنة التراث العالمي، أدرجت بالأمس، سلسلة غابات أودزالاكوكوا، الكونغو، وفي مدغشقر تم إدراج غابات أندرفانا الجافة، كما أدرجت خليج هالونج، في فييت نام أرخبيل كاتبا، وفى فرنسا، تم إدراج براكين وغابات جبل بيليه وقمم شمال المارتينيك.
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