Monday, 18 September 2023 11:52 GMT

30 فرقة فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

9/18/2023 4:24:28 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، وسهام إسماعيل المدير التنفيذى للمهرجان، وقيثارة عبد الفتاح الأمين العام لمؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل بدء المهرجان فى دورته السادسة عشرة بالمجلس الأعلى للثقافة، بدعم من الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة التنشيط السياحى ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم).

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، إن عددا كبيرا من الدول طلبت المشاركة في المهرجان ولكن اختصرنا الفرق لتصبح 30 فرقة، منها الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، مشيرا إلى أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل.

وأكد انتصار عبد الفتاح، أن المهرجان أصبحت له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع، ومن المقرر أن يفتتح المهرجان
الجمعة المقبل 22 سبتمبر على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر في الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر، وتقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "دعوني أناجي حبيبي" يوم 26 سبتمبر، كما تقام احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي،ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب افريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا الدكتور جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.

ومن جانبها توجهت سهام اسماعيل بالشكر لكل من وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة ووزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ،
مؤكدة بأن المهرجان يهدف إلى التواصل الثقافى والإنساني بين ثقافات شعوب العالم المختلفة، تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان فى الدورات السابقة.


MENAFN18092023000132011024ID1107087416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث