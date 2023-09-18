30 فرقة فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، إن عددا كبيرا من الدول طلبت المشاركة في المهرجان ولكن اختصرنا الفرق لتصبح 30 فرقة، منها الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، مشيرا إلى أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل.

وأكد انتصار عبد الفتاح، أن المهرجان أصبحت له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع، ومن المقرر أن يفتتح المهرجان

الجمعة المقبل 22 سبتمبر على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر في الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر، وتقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "دعوني أناجي حبيبي" يوم 26 سبتمبر، كما تقام احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي،ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب افريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا الدكتور جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.

ومن جانبها توجهت سهام اسماعيل بالشكر لكل من وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة ووزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ،

مؤكدة بأن المهرجان يهدف إلى التواصل الثقافى والإنساني بين ثقافات شعوب العالم المختلفة، تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان فى الدورات السابقة.