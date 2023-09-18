30 فرقة فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

30 فرقة فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية
التاريخ
9/18/2023 4:24:28 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، وسهام إسماعيل المدير التنفيذى للمهرجان، وقيثارة عبد الفتاح الأمين العام لمؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل بدء المهرجان فى دورته السادسة عشرة بالمجلس الأعلى للثقافة، بدعم من الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة التنشيط السياحى ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم).
وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، إن عددا كبيرا من الدول طلبت المشاركة في المهرجان ولكن اختصرنا الفرق لتصبح 30 فرقة، منها الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، مشيرا إلى أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل.
وأكد انتصار عبد الفتاح، أن المهرجان أصبحت له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع، ومن المقرر أن يفتتح المهرجان
الجمعة المقبل 22 سبتمبر على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر في الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر، وتقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "دعوني أناجي حبيبي" يوم 26 سبتمبر، كما تقام احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي،ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب افريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا الدكتور جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.
ومن جانبها توجهت سهام اسماعيل بالشكر لكل من وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة ووزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ،
مؤكدة بأن المهرجان يهدف إلى التواصل الثقافى والإنساني بين ثقافات شعوب العالم المختلفة، تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان فى الدورات السابقة.
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