فاروق حسنى يزور معرض نوستالجيا ويقتنى إحدى لوحات رضا عبد الرحمن.. صور

وأوضح جاليرى ياسين في بيان له، أن زيارة الفنان فاروق حسنى ملهمة، حيث استمتع بمشاهدة لوحات الفنان رضا عبد الرحمن التي أبدع فيها.

كما أقتنى الفنان فاروق حسنى إحدى لوحات معرض الفنان رضا عبد الرحمن، ليكون ضمن مقتنيات متحف فاروق حسنى.

ويشار إلى أن رضا عبد الرحمن، انطلق في رحلة عبر عقود من التعبير الفني، حيث تزين إبداعات رضا الفريدة صالات العرض المرموقة في جميع أنحاء العالم، ففى معرض نوستالجا تقارب مؤثراته الإبداعية من الترات

المصري إلى رحلته العالمية حيث إنه انغمس في الألوان النابضة بالحياة والمشاهد المذهلة التي تعكس ارتباطه العميق بالطبيعة ومواجهاته المتنوعة.

والفنان رضا عبد الرحمن، عمل معيدا ومدرسا مساعدا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 1990 - 1995، ومدرس مساعد ومدرس بقسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلى بكلية التربية جامعة قناة السويس 1996 - 2000، واستقال من العمل الجامعي وتفرغ للعمل الفنى والثقافى والاجتماعي وأنجز ما يقرب من عشرة آلاف متر مربع من الجداريات واثنى عشرعملا مجسما بميادين محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية 2000، ومستشار فنى لتجميل محافظة البحر الأحمر 2000 - 2005

كما أنه المشرف على نشاط الفنون التشكيلية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة من عام 2006 إلى عام 2008، مديرًا عامًاً للفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ 2007 حتي 2012.

ومن أبرز المهام الفنية التي كلف بها، عضو اللجنة العليا والمدير الفنى لسمبوزيوم أسوان الدولى لنحت الجرانيت 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا والمدير الفنى لملتقى الأقصر الدولى الأول للتصوير 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثانى للتصوير نوفمبر 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثالث للتصوير نوفمبر 2010، وقوميسير مهرجان قافلة الفنون السنوى الخامس بكنيسة سان جون بالمعادى 2013، وقوميسير

مهرجان القافلة (كارفان) بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث بالاوبرا يونيو 2014، عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة حتى عام 2016، تدريس الفنون بمؤسسة آرت لاب بستاتن إيلاند بنيويورك..











