فاروق حسنى يزور معرض نوستالجيا ويقتنى إحدى لوحات رضا عبد الرحمن.. صور

فاروق حسنى يزور معرض نوستالجيا ويقتنى إحدى لوحات رضا عبد الرحمن.. صور
التاريخ
9/18/2023 4:24:28 AM
(MENAFN- Youm7) زار الفنان فاروق حسني وزير الثقافة السابق، في ختام معرض "نوستالجيا 1" للفنان رضا عبد الرحمن، وذلك بجاليري ياسين للفنون.
وأوضح جاليرى ياسين في بيان له، أن زيارة الفنان فاروق حسنى ملهمة، حيث استمتع بمشاهدة لوحات الفنان رضا عبد الرحمن التي أبدع فيها.
كما أقتنى الفنان فاروق حسنى إحدى لوحات معرض الفنان رضا عبد الرحمن، ليكون ضمن مقتنيات متحف فاروق حسنى.
ويشار إلى أن رضا عبد الرحمن، انطلق في رحلة عبر عقود من التعبير الفني، حيث تزين إبداعات رضا الفريدة صالات العرض المرموقة في جميع أنحاء العالم، ففى معرض نوستالجا تقارب مؤثراته الإبداعية من الترات
المصري إلى رحلته العالمية حيث إنه انغمس في الألوان النابضة بالحياة والمشاهد المذهلة التي تعكس ارتباطه العميق بالطبيعة ومواجهاته المتنوعة.
والفنان رضا عبد الرحمن، عمل معيدا ومدرسا مساعدا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 1990 - 1995، ومدرس مساعد ومدرس بقسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلى بكلية التربية جامعة قناة السويس 1996 - 2000، واستقال من العمل الجامعي وتفرغ للعمل الفنى والثقافى والاجتماعي وأنجز ما يقرب من عشرة آلاف متر مربع من الجداريات واثنى عشرعملا مجسما بميادين محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية 2000، ومستشار فنى لتجميل محافظة البحر الأحمر 2000 - 2005
كما أنه المشرف على نشاط الفنون التشكيلية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة من عام 2006 إلى عام 2008، مديرًا عامًاً للفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ 2007 حتي 2012.
ومن أبرز المهام الفنية التي كلف بها، عضو اللجنة العليا والمدير الفنى لسمبوزيوم أسوان الدولى لنحت الجرانيت 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا والمدير الفنى لملتقى الأقصر الدولى الأول للتصوير 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثانى للتصوير نوفمبر 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثالث للتصوير نوفمبر 2010، وقوميسير مهرجان قافلة الفنون السنوى الخامس بكنيسة سان جون بالمعادى 2013، وقوميسير
مهرجان القافلة (كارفان) بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث بالاوبرا يونيو 2014، عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة حتى عام 2016، تدريس الفنون بمؤسسة آرت لاب بستاتن إيلاند بنيويورك..
لوحة رضا عبد الرحمن التى اقتناها فاروق حسنى
اثناء زيارة معرض رضا عبد الرحمن
زيارة فاروق حسنى
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