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طريقة التقاط سكرين شوت على ساعة أبل.. خطوة بخطوة

9/18/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Youm7) يمكنك أخذ لقطة شاشة على جهاز أيفون الخاص بك أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك بكل سهولة، لكن ماذا عن ساعة Apple Watch، فإذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه آمنًا، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك المخصص لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك.

حيث تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة - ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch. إعداد الميزة على ساعة Apple Watch

لأخذ لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، فما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم التمرير إلى لقطات الشاشة، ثم قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.

إعداد الميزة على iPhone

يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، انتقل إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.

أخذ لقطة الشاشة على ساعة أبل

لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

كيفية عرض لقطات شاشة Apple Watch

يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة، إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك، ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، وانقر فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم انقر فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.



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