طريقة التقاط سكرين شوت على ساعة أبل.. خطوة بخطوة

لأخذ لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، فما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم التمرير إلى لقطات الشاشة، ثم قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.

يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، انتقل إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.

لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة، إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك، ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، وانقر فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم انقر فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.



