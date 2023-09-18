طريقة التقاط سكرين شوت على ساعة أبل.. خطوة بخطوة

طريقة التقاط سكرين شوت على ساعة أبل.. خطوة بخطوة
التاريخ
9/18/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Youm7) يمكنك أخذ لقطة شاشة على جهاز أيفون الخاص بك أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك بكل سهولة، لكن ماذا عن ساعة Apple Watch، فإذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه آمنًا، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك المخصص لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك.
حيث تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة - ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch. إعداد الميزة على ساعة Apple Watch
لأخذ لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، فما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم التمرير إلى لقطات الشاشة، ثم قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة. إعداد الميزة على iPhone
يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، انتقل إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة. أخذ لقطة الشاشة على ساعة أبل
لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك. كيفية عرض لقطات شاشة Apple Watch
يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة، إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك، ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، وانقر فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم انقر فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.
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