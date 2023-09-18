أبل تصف هاتفها Iphone 15 Pro بـأفضل وحدة تحكم في الألعاب.. لهذا السبب

"هذا جزء من فائدة تصميمنا لطراز iPhone محدد. لذلك، على مستوى النظام، نحن قادرون على العمل عبر الفرق لفهم كيفية الأداء الذي نقوم بتمكينه، وكيف سيتجلى في طريقة اللعب الفعلية، وما إذا كنا سنكون قادرين ليس فقط على الوصول إلى هذا الإطار الرائع المعدلات وذروة الأداء والرسومات التي تحدث عنها جيريمي، ولكن أيضًا ما إذا كنا سنكون قادرين على الحفاظ عليها، أعلم أننا نفعل الكثير على جانب شركة نفط الجنوب، ونفعل الكثير على جانب البرمجيات للتأكد من تمكين هذه التجربة لتكون تجربة رائعة.

تحتوي الشاشة نفسها على تقنية تحجيم مذهلة حقًا. ويمكن لوحدة معالجة الرسومات إجراء التحجيم، لذلك، مع ميزات مثل تتبع الشعاع وتظليل الشبكة وبنية الحوسبة المتقدمة حقًا، يتمتع المطور بإمكانية الوصول إلى كل هذه الخوارزميات لمعرفة ما هو أفضل توازن بين الحوسبة والجودة والأداء ومعدل الإطارات والدقة، وبعد ذلك نقوم بتجميع كل ذلك معًا في البرنامج وعلى مستوى النظام، نحن نتأكد من أن هناك أداءً مستدامًا وعاليًا وعمر بطارية طويلًا ومريحًا في الاحتفاظ بالخبرة لشخص ما للعب هذه الألعاب الرائعة، لذلك قمنا بتصميم كل شيء لجعل تجربة الألعاب رائعة، بما في ذلك التأكد من استدامة الأداء وعمر البطارية، ونعتقد أننا نجحنا في القيام بذلك