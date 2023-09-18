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أبل تصف هاتفها Iphone 15 Pro بـأفضل وحدة تحكم في الألعاب.. لهذا السبب

9/18/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Youm7) خلال الكلمة الرئيسية للكشف عن سلسلة iPhone 15 هذا الأسبوع، ركزت شركة Apple قليلاً على براعة الألعاب في معالج A17 Pro الجديد، وفي مقابلة جديدة مع Taylor Lyles من موقع الألعاب IGN، قدم ثلاثة من المديرين التنفيذيين لشركة Apple مزيدًا من التفاصيل حول خطط الشركة لتحويل iPhone 15 إلى "أفضل وحدة تحكم في الألعاب" في العالم.
وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فيتم تشغيل iPhone 15 Pro بشريحة A17 Pro الجديدة كليًا، والتي تركز بشكل كبير على تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات، وتوفر وحدة معالجة الرسومات "المحترفة" الجديدة تصميمًا جديدًا سداسي النواة تقول Apple إنه لا يحسن الأداء فحسب، بل أيضًا كفاءة الطاقة، ويمكنك توقع أداء أسرع لوحدة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 20%، إلى جانب تتبع الأشعة المسرع بواسطة الأجهزة لأول مرة.
وللتعمق أكثر في تركيز iPhone 15 Pro على الألعاب، اجتمع موقع IGN مع جيريمي ساندميل، المدير الأول لبرامج GPU في أبل، وتيم ميليت، نائب رئيس هندسة المنصات، وKiann Drance، نائب الرئيس لتسويق منتجات أيفون العالمية.
وفي المقابلة، أكد ميليت أن هدف أبل ليس بالضرورة التنافس مباشرة مع وحدات تحكم معينة مثل PlayStation 5 أو Xbox Series S، وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزها على بناء منصة وأدوات تجذب مطوري الألعاب مباشرة:

"أعتقد أننا نركز على المطورين والعناوين الموجودة في الألعاب، أقل في محاولة التنافس مع وحدات التحكم، أعتقد أن وحدة التحكم هي مجرد وسيلة مناسبة لنا للحديث عن الألعاب الكلاسيكية وأنواع الألعاب التي نستهدفها المطورين، والذين نجحوا في نشرها هناك، لقد بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة تقديم نفس مجموعة الأدوات للمطورين ونعمل بجد معهم. وردًا على احتمال ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone 15 Pro والفشل في الحفاظ على الأداء في الألعاب عالية الكثافة، أوضح Drance:

"هذا جزء من فائدة تصميمنا لطراز iPhone محدد. لذلك، على مستوى النظام، نحن قادرون على العمل عبر الفرق لفهم كيفية الأداء الذي نقوم بتمكينه، وكيف سيتجلى في طريقة اللعب الفعلية، وما إذا كنا سنكون قادرين ليس فقط على الوصول إلى هذا الإطار الرائع المعدلات وذروة الأداء والرسومات التي تحدث عنها جيريمي، ولكن أيضًا ما إذا كنا سنكون قادرين على الحفاظ عليها، أعلم أننا نفعل الكثير على جانب شركة نفط الجنوب، ونفعل الكثير على جانب البرمجيات للتأكد من تمكين هذه التجربة لتكون تجربة رائعة.

وأضاف ميليت أن جزءًا من المسؤولية يقع أيضًا على عاتق المطور لتحقيق التوازن المثالي بين الأداء والجودة والمزيد:

تحتوي الشاشة نفسها على تقنية تحجيم مذهلة حقًا. ويمكن لوحدة معالجة الرسومات إجراء التحجيم، لذلك، مع ميزات مثل تتبع الشعاع وتظليل الشبكة وبنية الحوسبة المتقدمة حقًا، يتمتع المطور بإمكانية الوصول إلى كل هذه الخوارزميات لمعرفة ما هو أفضل توازن بين الحوسبة والجودة والأداء ومعدل الإطارات والدقة، وبعد ذلك نقوم بتجميع كل ذلك معًا في البرنامج وعلى مستوى النظام، نحن نتأكد من أن هناك أداءً مستدامًا وعاليًا وعمر بطارية طويلًا ومريحًا في الاحتفاظ بالخبرة لشخص ما للعب هذه الألعاب الرائعة، لذلك قمنا بتصميم كل شيء لجعل تجربة الألعاب رائعة، بما في ذلك التأكد من استدامة الأداء وعمر البطارية، ونعتقد أننا نجحنا في القيام بذلك

ويشير ساندميل إلى القول المأثور القائل بأن "أفضل وحدة تحكم في الألعاب هي تلك الموجودة معك" ولكن هذا ليس ما تستهدفه شركة آبل هذه المرة، وبدلاً من ذلك، يعتقد ساندميل أن iPhone "سيكون أفضل وحدة تحكم في الألعاب"، دون أي استثناءات.
وبالإضافة إلى المقابلة نفسها، تجدر الإشارة إلى قرار شركة أبل بإجراء مقابلة على موقع IGN على وجه التحديد، إنه مثال على تحرك الشركة خارج دوائرها التسويقية العادية في محاولة للوصول إلى جمهور جديد لديه اهتمام خاص بالألعاب.

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