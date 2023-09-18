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كيف تتحقق من صحة بطارية Apple Watch؟ وماذا تفعل إذا انخفضت بشكل ملحوظ

9/18/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Youm7) عرضت شركة آبل خيار التحقق من صحة بطارية أبل ووتش في خطوات بسيطة، وذلك عبر تحديد ما إذا كانت صحة البطارية جيدة أم أنها تحتاج إلى تغيير، حيث يعتمد عمر الساعة على كيفية استخدامها.
على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الساعة جميع الميزات مثل مراقبة معدل ضربات القلب المستمر، وLTE قيد التشغيل دائمًا، وقياسات SpO2 العادية، فمن المؤكد أنها ستستمر لفترة أقل نسبيًا.
وللتحقق من صحة بطارية آبل ووتش: اضغط على التاج الموجود على Apple Watch لفتح مشغل التطبيقات، ثم انتقل إلى الإعدادات، البطارية، صحة البطارية، لمعرفة النسبة التي تشير إلى صحتها.
إذا كانت صحة البطارية أكثر من 80%، فإنها نسبة جيدة، وفقًا لشركة آبل، أما إذا كانت النسبة أقل من 80%، فهذا يعني أن البطارية قد انخفضت بشكل كبير ويجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة. ماذا تفعل إذا انخفضت صحة البطارية؟

إذا وجدت أن Apple Watch Battery Health قد انخفضت، فسوف ترى الخيار الذي ستوصيك فيه آبل بالاتصال بدعم العملاء.

ذكرت شركة آبل على صفحة الدعم الرسمية، أنه يمكن للمستخدمين إصلاح البطارية، لاحظ أن البطارية غير مشمولة بالضمان، لذلك قد تضطر إلى دفع تكاليف الإصلاحات أو استبدال البطارية.

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