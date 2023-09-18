طريقة تحميل وتثبيت Ios 17 على هاتف Iphone.. بعد طرحه رسميا اليوم

* آيفون XS وXS Max

يوصى بشدة بأخذ نسخة احتياطية شاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد، وعلى الرغم من أن احتمالية فقدان البيانات منخفضة جدًا، إلا أنها ليست ضئيلة تمامًا، وعادةً، يقوم جهاز iPhone الخاص بك بعمل نسخة احتياطية تلقائيًا عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.



1. على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات