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طريقة تحميل وتثبيت Ios 17 على هاتف Iphone.. بعد طرحه رسميا اليوم

9/18/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة Apple الأسبوع الماضي سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 ، وفي هذا الحدث، أعلنت الشركة أيضًا أن تحديث iOS التالي – iOS 17 سيتم إصداره رسميا في 18 سبتمبر، وقد تم تصميم iOS 17 القادم من Apple للعمل على سلسلة iPhone XS والموديلات الأحدث.

وتقدم ترقية البرنامج هذه مجموعة من الميزات المثيرة لأجهزة iPhone المتوافقة، مثل البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية والقدرة على استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والعديد من التحسينات الأخرى.
لذلك، إذا كنت تريد أيضًا تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل وتثبيته، فإليك دليل سريع حول كيفية تنزيل تحديث iOS 17.
قائمة هواتف الايفون المتوافقة مع تحديث iOS 17

* آيفون XS وXS Max

* ايفون XR * ايفون 11 * ايفون 11 Pro و11 Pro Max *آيفون 12 و12 mini * ايفون 12 Pro و12 Pro Max * ايفون 13 و13 mini * ايفون 13 Pro و13 Pro Max * آيفون 14 و14 P* ايفون 14 Pro و14 Pro Max * آيفون SE (الجيل الثاني) * آيفون SE (الجيل الثالث)
كيفية تحضير هاتفك الآيفون لتنزيل iOS 17

يوصى بشدة بأخذ نسخة احتياطية شاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد، وعلى الرغم من أن احتمالية فقدان البيانات منخفضة جدًا، إلا أنها ليست ضئيلة تمامًا، وعادةً، يقوم جهاز iPhone الخاص بك بعمل نسخة احتياطية تلقائيًا عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.

ومع ذلك، إذا تم إيقاف تشغيل ميزة النسخ الاحتياطي هذه، فيمكنك بدء النسخ الاحتياطي يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > iCloud Backup، ثم تحديد "النسخ الاحتياطي الآن" لتأمين نسخة احتياطية لجهازك.
كيفية تثبيت التحديث

1. على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات

2. انتقل الآن إلى الجنرال 3. بعد هذا اضغط على تحديث البرنامج 4. الآن عليك فقط الانتظار لبضع ثوان وسيظهر التحديث. 5. أخيرًا اضغط على خيار التنزيل والتثبيت


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