الكشف عن نسخة مطلية بالذهب من Iphone 15 Pro.. سعرها يتجاوز 8 آلاف دولار

كما قدمت Caviar أيضًا إصدار Ultra Black لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ويبلغ سعر iPhone 15 Pro Ultra Black الأساسي 8,060 دولار ويصل إلى 9,060 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Black من 8,840 دولار، ويبلغ سعر الطراز الأغلى 9,560 دولار، كما يتميز طراز Ultra Black أيضًا بشعار Apple من الذهب عيار 24 قيراط، لكن هيكله مصنوع من التيتانيوم مع PVD.



