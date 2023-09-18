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الكشف عن نسخة مطلية بالذهب من Iphone 15 Pro.. سعرها يتجاوز 8 آلاف دولار

9/18/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة Apple النقاب عن سلسلة iPhone 15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تتكون من iPhone 15 وiPhone 15 P وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، حيث لا يأتي أي من أجهزة iPhone الجديدة هذه باللون الذهبي، لكن في نفس الوقت قدمت شركة Caviar لصناعة الأجهزة الفاخرة نماذج Pro بهيكل ذهبي، ويطلقون عليها اسم Ultra Gold.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيبدأ سعر iPhone 15 Pro Ultra Gold من 8,890 دولارًا ويصل إلى 9,890 دولارًا، بينما يبلغ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Gold الأساسي 9,670 دولارًا، ويصل إلى 10,390 دولارًا.

وتتميز طرازات Ultra Gold بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط مع لمسة نهائية من الساتان، في حين أن شعار Apple الموجود في الخلف مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط، ويقول كافيار إن Ultra Gold مخصص "للأشخاص المختارين"، بما في ذلك المشاهير والرياضيين والسياسيين وغيرهم من النخب.

كما قدمت Caviar أيضًا إصدار Ultra Black لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ويبلغ سعر iPhone 15 Pro Ultra Black الأساسي 8,060 دولار ويصل إلى 9,060 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Black من 8,840 دولار، ويبلغ سعر الطراز الأغلى 9,560 دولار، كما يتميز طراز Ultra Black أيضًا بشعار Apple من الذهب عيار 24 قيراط، لكن هيكله مصنوع من التيتانيوم مع PVD.




بالإضافة إلى طرازي Ultra Gold وUltra Black، أعلنت Caviar عن إصدارات Titan Black وStarry Night وDark Red لجهاز iPhone 15 Pro وPro Max.
يحتوي طراز Titan Black أيضًا على هيكل من التيتانيوم للإطار، لكن شعار Apple الموجود على ظهره مصنوع من الصدف الأسود من Van Cleef & Arpels، ويتميز طرازا Dark Red وStarry Night أيضًا بنفس شعار Apple ولكنهما يتميزان بتصميمات مختلفة للهيكل.

كما يتميز هيكل النسخة باللون الأحمر الداكن بأنماط كونية مستوحاة من المريخ، حيث تتميز كل وحدة بتصميم فريد من الكربون الرخامي، ويقول كافيار إن هيكل Dark Red المصنوع من الكربون المطروق باللون الأحمر الداكن مأخوذ من إنتاج سيارات لامبورغيني الرياضية.
ويتكون هيكل Starry Night من مركب الكربون المطروق، مع ألياف بنفسجية لها نمط يشبه لوحة "The Starry Night" لفان جوخ، وكما هو الحال مع اللون الأحمر الداكن، يأتي طراز Starry Night أيضًا بتصميم فريد من الكربون الرخامي.
وستقوم شركة Caviar بتصنيع 99 وحدة فقط من كل من إصدارات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الخمسة هذه.

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