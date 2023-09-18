Monday, 18 September 2023 11:51 GMT

الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية

9/18/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع، مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.
يذكر أنّ الذهب سجل أعلى مستوياته في نحو شهر، في 30 آب الماضي، إذ عززت مجموعة من القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأميركي ربما يضطر إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.
--(بترا)




MENAFN18092023000072011014ID1107087400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث