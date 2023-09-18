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تركي آل الشيخ: رونالدو سفيرا لموسم الرياض

9/18/2023 4:22:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، سيكون سفيرا لموسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "ندرس إقامة كأس موسم الرياض على ملعب (بوليفارد هول) الذي سيشبه ملعب شالكه الألماني، وسيلعب النصر مع الهلال في افتتاحية موسم الرياض".

وأردف رئيس هيئة الترفية في السعودية: "الفريق العالمي المشارك في كأس موسم الرياض 2023 سيكون مفاجأة وسنكشف عنه في بداية أكتوبر المقبل".

على أن تخوض الفرق الثلاثة دوري من دور واحد، إضافة إلى إقامة مباريات عالمية أخرى.

وكانت النسخة الأولى من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في يناير الماضي، فيما فاز الفريق الفرنسي وقتها بنتيجة 5-4.

وأشار آل الشيخ: "رونالدو سيكون سفيرا لموسم الرياض، وسيكون هناك متحف عن كريستيانو وحياته وألقابه.. كما ندرس إقامة حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب في موسم الرياض".

وسيصمم المتحف بطريقة عصرية حول شخصية كريستيانو رونالدو، وقصة حياته ويحتوي على جميع ألقابه وجوائزه الشخصية، وسيضم أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الأول في العالم بعد فرع مدريد.

وأردف : "نستهدف في موسم الرياض جذب الزوار والترويج في الأسواق العالمية، وسيكون هناك مباراتين تاريخيتين في كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أعلى اللاعبين المصنفين عبر العالم". RT




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