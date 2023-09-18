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خطوط في كل مكان

9/18/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برعاية وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان تفتتح دار خطوط وظلال ودار الرافدين مكتبة خطوط، وذلك في مقرها الدائم في عمان المدينة الرياضية
من جهته عبّر مدير عام دار الرافدين ـ بيروت ـ بغداد محمد هادي "إيماناً منا في دار الرافدين بأهمية الحراك الثقافي وحركة سوق النشر في المملكة الأردنية الهاشمية ، تواظب الدار على الحضور في معارض الكتب وتوزيع منشوراتها في المملكة ، وتكريساً لهذا الإيمان تم الاتفاق مع الزملاء في دار خطوط وظلال على شراكة في موضوع التوزيع و ولدت فكرة إطلاق مكتبة مشتركة.

هذه المكتبة يراد لها ان تكون مشروعاً اوسع من مجرد مكتبة لبيع الكتب ، وستكون ركيزة ثقافية تستقطب القراء بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم ، وستعمل على توسيع رقعة القراء في الاردن ، والتشجيع على ثقافة القراءة وارتياد المكتبات واقتناء الكتب".

وعبرت الدكتورة هناء البواب مدير عام دار خطوط وظلال : " من خلال مكتبة خطوط نراهن على الفكر والإبداع المختلفين ، ما يكوّن إضافة ، وما يُكوّن تساؤلا وقَلقا ، بعيدا عن كل البداهات التي تحجب الرؤية ، وتخفي الشمس خلف الرماد . و لذلك تسعى دار الرافدين لتؤكد للجميع أننا ماضون في أفق المغايرة والمغامرة ، وأننا رقم أساس في النشر والثقافة العربيين ، نتحمل كل المشاق لأجل أن نفتح السماء على الزرقة .



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