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الرفاعي والربابعة ضيوف بيت الشعر في المفرق

9/18/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقام بيت الشعر المفرق بحضور مدير البيت فيصل السرحان مساء السبت ١٦/ ٩/ ٢٠٢٣ أمسية شعرية نوعية تألق فيها كلٌّ من الشاعرة رند الرفاعي والشاعر ليث الربابعة، وأدارها باقتدار الشاعر الدكتور ماجد العبلي.

وتحمل الشاعرة رند الرفاعي درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، وتحضر حاليا أطروحة الدكتوراه في فلسفة المحاسبة. عملت في العديد من الجامعات و كليات المجتمع كمحاضرة في تخصصي المحاسبة والتمويل. وهي عضو جمعية المدربين الأردنيين، وعضو اتحاد المدربين العرب، وعضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب. كما أنها ناشطة في المجال الثقافي والاجتماعي. صدر ديوانها الأول أبجدية قلب في العام 2021 بدعم من وزارة الثقافة. ولها مخطوطان: الأول بعنوان ألواح مسمارية وهو قيد الطباعة الآن، والثاني بعنوان المعجم الفريد. شاركت في العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات والأمسيات الشعرية في معظم محافظات المملكة. وهي شاعرة ذات حضور عذب رقيقة الاحساس فلسفية الطرح
ومن قصائدها:
ذكرى خيبة
ربي سُقيتُ الظلمَ حتى خِلتُهُ
ظلّاً ثقيلاً موغلاً بي نابا!
فسألتُ نفسي: ما فعلتِ بغفلتي؟
ردّت بكيتُ أقارباً وصِحابا
قد كنتُ في قومي المُبجَّلَ ذكرهُ
وكذا فمن يجزي العطاءَ مُهابا
لكن إذا ما الدهر حطّمَ جسرهُ
أرخوا الغيابَ وأغلقوا الأبوابا
فضحكتُ منها أن تأنَّ لفقدِهم
وأمرتُ قلبي أن يُقيمَ حِجابا
وشكرتُ ربّي أن حباني محنةً
كي أستنيرَ وأملكِ الأسبابا
لا خيرَ في صحبٍ إذا ناديتهم
صمٌّوا وكنت حسبتهم أصحابا
بكمٌ إذا احتاجَ الفؤادُ لودّهم
عميٌ إذا ما أبصروكَ مُصابا
فحمدتُ ربّي أن أراني زيفهم
لأُميِّزَ المحتال والكذابا
وسألتُ ربي أن يقيني شرهم
والحقُّ سيفي لو قصدتُ جوابا.

وأما الشاعر ليث الربابعة، فشاعر شاب ذو حضور جميل، وقدم شعرا كلاسيكيا رزينا. شارك بمسابقة شاعر الأردن عام 2010 ووصل للمراحل النهائية، حيث حصل على درع تكريم. وقد كان شاعر الجامعة الهاشمية من عام 2012 الى عام 2015، وشارك بكثير من الأمسيات الشعرية.
ومن شعره المقطوعة التالية:
بي منكَ وقدٌ تصطليهِ أضالعي
أبرِد فديتُكَ من مهيبٍ وادعِ
عذبٌ رقيقُ الوجنتينِ مُهفهفٌ
وأغضّ من وجهِ الرّبيع الطّالعِ
تنسابُ ليلى في القصيدةِ جدولاً
فيفيضُ بحرُ الشّعرِ بينَ أصابِعي
ما بينَ نارَين استقرّ بي الهوى
غمّازِ ضحكتِها ولحظٍ قاطعِ
جودي عليَّ بموعدٍ وتفضّلي
بدقيقتينِ وغمزةٍ من واسعِ
ما حُبّ غانيةٍ جنى جهدَ البلا
أو هجرها عينيكَ دونَ دوافعِ
جهدُ البلاءِ إذا طمِعتَ بحُب من
تهوى ولم تكُ من سواهُ بقانعِ



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