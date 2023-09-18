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طبيبة تتحدث عن كيفية التمييز بين مرض السل والإنفلونزا

9/18/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحدثت الطبيبة الروسية للأمراض الباطنية "أوكسانا بيفوفاروفا" عن كيفية التمييز بين مرض السل وأمراض جهاز التنفس.

وقالت الطبية في حديث أدلت به لموقع "NEWS.ru" الإلكتروني الروسي، إن السعال المستمر والتعرق وفقدان الوزن هي أول علامات الإصابة بمرض السل.

وأضافت قائلة:" غالبا ما يحدث السعال المستمر عند المدخنين وأولئك الذين أصيبوا مؤخرا بالإنفلونزا ونزلات البرد".

وأشارت الأخصائية إلى أن الأعراض الأولى لمرض السل، هي السعال لفترة طويلة والتعرق الزائد وفقدان الوزن.

فيما ذكرت إنه يمكن أيضا، تسجيل السعال والحمى مع الإصابة بمرض في جهاز التنفس. ولكن في هذه الحالة يدور الحديث عن فترة أسبوع واحد، بينما في حال الإصابة بمرض السل تستمر الأعراض لعدة أشهر.

وأشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل. ومن أجل حماية الأطفال، يجري تطعيمهم الإلزامي، ويتم ذلك في مستشفى الولادة في اليوم الثالث وحتى اليوم السابع من حياة الطفل. ونتيجة لذلك، يكتسب الطفل مناعة نوعية تحميه من الأشكال القاتلة من مرض السل خلال السنوات الأولى من حياته.

يذكر أن السل هو مرض معدٍ يمكن أن يؤثر على جميع الأعضاء في جسم للإنسان ، ولكنه يؤثر في أغلب الأحيان على الرئتين أكثر من غيرها. RT




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