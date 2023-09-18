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أردنية مكلومة في درنة: ولادي راحوا مني (فيديو)

9/18/2023 4:22:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناشدت المواطنة الأردنية وفاء حسان السلطات الليبية وفرق الإنقاذ الدولية بتكثيف البحث عن 5 من أفراد عائلتها الذين انقطع التواصل معهم جراء السيول والفيضانات التي عمت مدينة درنة الليبية.
وفاء قالت لـ"العربية.نت" إن السيول داهمت منزلهم وأخذت 4 من أطفالها، بالإضافة إلى زوجها أحمد ذيب الزبيدي، مؤكدةً أنها استطاعت النجاة هي وابنتها البالغة من العمر 16 عاماً وابنها البالغ من العمر 13 عاماً. وأكدت أن منزلهم دُمر بالكامل جراء السيول التي ضربت مدينة درنة في ليبيا.
ويقطن أفراد العائلة الناجون من الكارثة حالياً في مدينة بعيدة عن درنة، في منزل شقيق وفاء، مؤكدةً أنها لا تمتلك أي أوراق ثبوتية لها، بسبب ضياعها وتلفها في السيول المدمرة.
وتابعت: "أنا فقدت أولادي، أنا ولادي راحوا مني". والمفقودون هم الأب أحمد ذيب الزبيدي، والابن عبد الله أحمد ذيب الزبيدي (17 عاماً) والأطفال يقين أحمد ذيب الزبيدي (11 عاماً) وآلاء أحمد ذيب الزبيدي (3 أعوام) وزينب أحمد ذيب الزبيدي (عام ونصف).










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