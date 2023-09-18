غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد
التاريخ
9/18/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين ، تأجيل فتح معبر إ يرز" بيت حانون مع قطاع غزة، أمام دخول العمال الغزيين إلى إسرائيل لمدة 24 ساعة إضافية.
وكان منسق شؤون المناطق في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تأجيل فتح المعبر مع القطاع ليوم واحد ،بحسب الإذاعة الإسرائيلية .
ووفقا للاذاعة، جاء القرار بعد تقييم الوضع الأمني، وبناء على تعليمات وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان، وسيتم دراسة فتح متجدد بحسب تقييم الوضع في المنطقة.
--(بترا)
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