إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي
التاريخ
9/18/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصيب شاب فلسطيني بجراح، صباح يوم الإثنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بزعم محاولته طعن جندي على حاجز عسكري قرب مدينة القدس المحتلة.
وزعمت شرطة الاحتلال، أن الشاب سحب سكينًا وحاول طعن أحد الجنود على حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس المحتلة.
وقالت إن الجنود على الحاجز أطلقوا النار على الشاب، دون وقوع إصابات في صفوفهم.
ووفق موقع "والا" العبري فإن الشاب الفلسطيني أصيب بجراح متوسطة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تركه فترةً ينزف على الأرض، بحسب شهود عيان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن محاولة الطعن جاءت في ظل حالة تأهب قصوى لقوات الاحتلال بمناسبة "الأعياد اليهودية".-(صفا)
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