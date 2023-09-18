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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي

9/18/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب شاب فلسطيني بجراح، صباح يوم الإثنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بزعم محاولته طعن جندي على حاجز عسكري قرب مدينة القدس المحتلة.
وزعمت شرطة الاحتلال، أن الشاب سحب سكينًا وحاول طعن أحد الجنود على حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس المحتلة.
وقالت إن الجنود على الحاجز أطلقوا النار على الشاب، دون وقوع إصابات في صفوفهم.
ووفق موقع "والا" العبري فإن الشاب الفلسطيني أصيب بجراح متوسطة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تركه فترةً ينزف على الأرض، بحسب شهود عيان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن محاولة الطعن جاءت في ظل حالة تأهب قصوى لقوات الاحتلال بمناسبة "الأعياد اليهودية".-(صفا)



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