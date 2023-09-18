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القبول الموحد: لا تمديد لفترة تقديم طلبات التجسير

9/18/2023 4:21:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين بأن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024 ستنتهي في تمام الساعة (12) الثانية عشرة ليلاً من مساء اليوم الاثنين الموافق 18-9-2023، وأكدت الوحدة بأن هذا الموعد سيكون نهائي ولن يكون هناك أي تمديد على فترة تقديم الطلبات.

كما دعت الوحدة جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات ولم يقوموا حتى اللحظة بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق، أو طلبة السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتحميل الوثيقة المطلوبة، سرعة تسديد رسم طلب الالتحاق، وتحميل الوثيقة المطلوبة قبل الساعة (12) مساء اليوم الاثنين، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة.



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