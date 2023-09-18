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أكاديميون وخبراء يؤكدون اكشتاف حضارة مدين على أرض الأردن

9/18/2023 4:21:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أكد فريق من الخبراء والاكاديميون من الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت ومؤسسات بحثية وعلمية وثقافية ان اكتشاف حضارة مدين على ارض الاردن المباركة اصبحت حقيقة واقعة بعد انجاز مشروع الدراسات الميدانية والبحث العلمي الذي استغرق 4 سنوات منذ عام 2018 -2022.

وذكر رئيس الفريق البحثي الاردني الاستاذ الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية ان النتائج العلمية والتاريخية أكدت ان مركز مدين كان في جنوب المملكة في محافظة الكرك، وان امتدادها كان واسع الانتشار بحيث وصلت الى بلدان مجاورة، كما تم تثبيت المسار الواصل مابين مدين وديار لوط واصحاب الايكه في محافظات الكرك ومادبا والبلقاء عبر وادي الموجب والواله و وادي حسبان الى وادي شعيب محافظة البلقاء، وامتداد سهول الشونه الجنوبيه والرامه، والكفرين، ولتاكيد ذلك تم اتباع منهج البحث العلمي المحكم الذي تم تطبيقه في العمل المكتبي والميداني وخاصة نتائج الدراسات الميدانية، والمسوحات الاثرية التي تم القيام بها على مر العقود الماضيه في جنوب المملكة، كما استند البحث العلمي على وصوفات واقوال الرحالة والمؤرخين والمفسرين القدامى والمحدثين كمصدر للمعلومات من خلال الموسوعات والمصادر والمراجع التي عرضت لحضارة مدين ، وايضا التراث الشفوي والتقاليد المتوارثه التي تم جمعها وتفحصها بالتعاون مع المجتمع المحلي في بلدة مدين في محافظة الكرك ، فكانت النتائج مبشرة باهمية اكتشاف بقايا حضارة مدين والثراء الواسع الذي انعكس على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال حقبة زمنية امتدت منذ العصر البرونزي الاخير ما بين 1800-1200 ق م، وان ما تحقق في هذه المرحله نفاخر به محليا وعربيا ودوليا.

حيث شارك فريق وطني اردني يتكون من اكاديميون وخبراء اردنيون وطلبة جامعات في الدراسات البحثية العلمية التي ادت الى تحقيق الاكتشاف والانجاز، حيث تضافرت الجهود العلمية والبحثية وتم اصدار كتاب حول الاكتشاف، ونشر عدد من المقالات العلميه، والقاء عدد من المحاضرات وعقد خمسة ورش علميه في الكرك وعمان، وتعاون الجميع على محبة الوطن والانجاز، وتمكنت الدراسة والبحث الميداني من جلاء الصورة فيما يتعلق بزمان حضارة مدين، وقد ان الاوان للانطلاق نحو تطوير اقتصاديات هذا الاكتشاف ليكون الامل المنشود لتطوير جنوب المملكة.
وفي بداية حفل الافتتاح قامت السيدة هنية البيايضة رئيسة جمعية سيدات مدين بالترحيب بالحضور، والتقديم الشكر والتقدير بالجهود المبذولة لتوثيق اثار مدين وإظهار أهميتها من خلال الاكتشاف.
وأكد راعي الاحتفال معالي الوزير الأسبق طه الهباهبة على أهمية الجهد العلمي المبذول في توثيق الاكتشاف بأساليب علمية دقيقة.
واشارة السيد محمد الضمور الى جهود درب الوئام الحضاري في توثيق ونشر الاكتشاف ووضع مدين على الخارطة العربية والإقليمية لأهميتها التاريخية، واكد الضمور ان التأريخ يجب ان يكتب من جديد فيما يتعلق بمدين وتثبيت هذا الاكتشاف.
واكد الباشا العميد المتقاعد مناور الشخاتره على أهمية تراث مدين الحضاري، ودورها خلال العصور السابقة وتحقيق رؤى جلالة الملك في تنمية جنوب الأردن. وأشارت رئيسة اتحاد المؤرخين في تراث القبائل السيدة رسمية اللحام الى أهمية اكتشاف مدينة مدين وتراثها الثقافي، وعلاقتها بالكرك، وعلى أهمية التسلسل التاريخي للحضارات التي تعاقبت على المدينة. اما الباحث سامر البيايضة إشارة الى ان الخربة ونبع الماء يشكلان الأساس في حضارة مدين.
وأكد الدكتور عدنان لطفي على أهمية تطوير انواع السياحة المختلفة المرتبطة باكتشاف مدين وضرورة الاستفادة من اقتصاداتها؛ واكد ياسين الكناني من جمعية أدلاء السياح الأردنية ان اكتشاف مدين يعتبر وجهة سياحية جديدة سيفيد منها الوطن في جذب السياح. في حين عرض أستاذ دكتور مهند طراد من جامعة آل البيت عبر تطبيق زوم رؤيا مستقبلية لتطوير الاكتشاف بالطرق الهندسية وربطه بالمحيط المباشر.
وتحدث الدكتور عبد الخالق دردس من جامعة الزرقاء عبر تطبيق زوم عن الأدلة التاريخية والعلمية المؤكدة لاكتشاف مدين وأشار الى أهمية منهج البحث العلمي في تحقيق الاكتشاف. وأشار دكتور عبد العزيز محمود الى الواقع الأنثروبولوجي الذي ساهم في استقرار مدين وجعل منها نقطة جذب بحيث أصبح مركز حضاري هام.
وتحدث الدكتور عبد الرحيم الدعيس عن ضرورة ادخال التربية السياحية في المناهج الدراسية، وإدخال المفاهيم السياحية في مناهج المراحل الأساسية. وأشار الباحث حسني العبادي الى أهمية الاعتناء بالاكتشافات وربطها بمحيطها وتوفير سبل الصيانة والترميم لديمومتها. أما الباحثة ميسون العطيات أكدت على دور المرأة الهام في استثمار اقتصاديات السياحة وترويجها.



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