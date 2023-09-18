هل يكون الترحيل هو نهاية قصة حب وزواج بدأت برقم خطأ؟

يقول خان إن الحب هو الذي دفعه إلى السفر إلى الهند بعد أن تحدث هاتفيا مع دولت بي عن طريق الخطأ

في عام 2011، دخل الباكستاني غولزار خان الهند بطريقة غير قانونية، وتزوج حبيبته وأخفى هويته الحقيقية عنها على مدى ثمانية أعوام إلى أن اعتُقل. وهو الآن ينتظر قرار السلطات الهندية بشأن ما إذا كانت سترحله إلى باكستان.

نادرا ما تكلل قصص الحب العابرة للحدود بين الهنود والباكستانيين بالنجاح، فالعلاقات متوترة بين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب منذ أن أصبحتا دولتين مستقلتين في عام 1947. يصعّب ذلك حصول المواطنين من أي من الدولتين على تأشيرة دخول إلى الدولة الأخرى.

وقد تعرض العديد من الهنود والباكستانيين لمشكلات مع السلطات بعد عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية من أجل الحب. وفي الأعوام الأخيرة، أرجع هؤلاء الذين حظيت قصصهم باهتمام إعلامي الفضل في التقائهم إلى شبكة الإنترنت.

في حالة غولزار خان ودولت بي، بدأت القصة برقم خطأ.

ينحدر خان من منطقة سيالكوت بإقليم البنجاب الباكستاني (هناك ولاية تسمى البنجاب في الهند أيضا، إذ إن المنطقة قُسمت إلى جزئين خلال تقسيم الدولتين في عام 1947). أما بي فهي من سكان ولاية أندرا براديش الواقعة في جنوب الهند.

يقول خان، الذي كان في السابق عامل طلاء جدران بالسعودية، إنه كان يحاول التواصل مع زميل سابق له من الهند في عام 2009. وعندما لم يتمكن من الاتصال به، حاول إعادة ترتيب رقم الهاتف قليلا، ظنا منه أنه ربما أخطأ في كتابته.

تقول بي: "أحد تلك الترتيبات العشوائية أوصلته إليّ".

كانت بي قلقة بعض الشيء من الحديث إلى شخص غريب، على حد قولها. لكنه ألح في التواصل معها.

يقول خان إنه أخبر بي خلال المكالمة الأولى أنه من البنجاب، لكنه لم يحدد أنه من البنجاب الباكستاني. كما أنه لم يخبرها بأنه مسيحي – على مدى سنوات – حتى بعد زواجهما، وقد افترضت بي أنه مسلم مثلها.

نجاح قصص الحب العابرة للحدود بين الهنود والباكستانيين شيء نادر

على مدى العامين التاليين، تحدث الاثنان بشكل دوري عبر الهاتف.

تقول بي، التي كانت أرملة وأما لطفل آنذاك، إن أقاربها وجيرانها كانوا يسخرون منها لأنها كانت تتحدث معه.

تقول: "كنت أقول له إنه ربما كان من الأفضل أن أموت". لكنه وعدها بأنه سيأتي إليها ويتزوجها.

يزعم خان أنه قام بعدة محاولات غير ناجحة للحصول على تأشيرة سفر من السفارة الهندية في السعودية.

وفي نهاية المطاف، قرر انتحال صفة مواطن هندي. يقول: "أخبرت [السلطات] أنني فقدت جواز سفري، وأنني مواطن هندي وأرغب في العودة إلى الهند"، ويضيف أنه أعطى سلطات السفارة بطاقة هوية تحتوي على صورة بالأبيض والأسود لرجل هندي يشبهه.

يقول إن السفارة احتجزته وأصدرت له وثيقة استثنائية، ثم رُحل إلى الهند. وقد تواصلت بي بي سي مع السفارة الهندية في السعودية لطلب تعليقها على القصة.

وصل خان إلى مدينة حيدر أباد الهندية في يناير/كانون الثاني عام 2011، وفي غضون أسابيع، تزوج هو وبي وأقاما في قريتها الواقعة بمنطقة نانديال بولاية أندرا براديش. ولدى وصوله، استجوبته الشرطة لكن لم تُسَجل أي قضية ضده.

على مدى الأعوام الثمانية التالية، عاش الاثنان معا وأنجبا أربعة أطفال، حيث عمل خان في حرفة طلاء جدران المباني. ويقول إنه نجح في استصدار بطاقة هوية بيومترية حديثة وغيرها من وثائق إثبات الهوية.

يقول خان إنه قطع كافة صلاته بعائلته في باكستان خلال تلك الفترة. بل إن عمه زار السعودية في محاولة لاكتشاف ما حدث له.

وقالت شقيقته، شيلا لال، التي تعيش في مدينة روالبيندي بباكستان، في تصريحات لقسم اللغة الأُردية بـ بي بي سي: "ظننا أنه ربما يكون قد تعرض لحادث".

ويقول خان: "بعد أن عشت مع أسرتي الجديدة، بدأت أعتبر نفسي هنديا". لكنه يضيف أنه بدأ يشعر بالحنين إلى الوطن، وقرر زيارة باكستان مرة أخرى.

في عام 2019، ألقي القبض عليه في محطة قطارات بولاية تيلانغانا الهندية المجاورة بينما كان يحاول مغادرة الهند مع زوجته وأولادهما، ووُجهت إليه اتهامات بدخول البلاد بطريقة غير قانونية وتزوير وثائق رسمية.

ووفقا لتقارير إخبارية، كانت وكالات الاستخبارات قد رصدت مكالمات هاتفية أجراها خان مع باكستان. ولم يستجب فريق التحقيق الخاص التابع لشرطة حيدر أباد والذي يتولى قضية خان إلى طلب التعليق الذي تقدمت به بي بي سي.

وعندما ألقي القبض عليه، اكتشفت بي أخيرا أن خان كان مسيحيا من باكستان. تقول: "لقد تعاركت مع الشرطة، وقلت لهم إنه من البنجاب. ثم أخبروني بأن هناك إقليما اسمه البنجاب في باكستان أيضا، وأنه من هناك".

تقول بي إنها شعرت بالصدمة في البداية عند سماعها الحقيقة، لكنها تصالحت مع الأمر فيما بعد. تتساءل: "ما أهمية ذلك الآن؟"

يقول خان وبي إنهما يريدان مواصلة العيش معا

في أعقاب اعتقال خان، طلبت بي مساعدة أهل قريتها وجمعت تبرعات لتغطية نفقات الدفاع عنه. وقد أصدرت محكمة محلية أمرا بالإفراج عنه بكفالة في عام 2020، وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب ترحيله.

في فبراير/ شباط عام 2022، اعتقل خان مرة ثانية بعد أن أصدرت حكومة تيلانغانا قرارا باحتجاز من وصفتهم بـ "المهاجرين غير الشرعيين" في الولاية.

ثم أصدرت المحكمة العليا بالولاية أمرا بالإفراج عنه إلى أن يتم البت في قضية ترحيله.

لا ينفي خان الاتهامات الموجهة إليه، ويعترف بأنه مواطن باكستاني تظاهر بأنه هندي. وصرح لبي بي سي قائلا: "لقد نلت ما أستحق. ليس لدي أية شكاوى".

وينتظر الزوجان حاليا قرار المحكمة بشأن ما إذا كانا يستطيعان أن يواصلا العيش معا، سواء في الهند أو باكستان.

تقول بي: "أتمنى فقط أن تنتهي المشكلة بالطريقة التي نتمناها".