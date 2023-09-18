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الكرش يسبب الضعف الجنسي.. طبيب يحذر من مخاطر دهون البطن

9/18/2023 4:21:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سلط الطبيب جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق في مصر، الضوء على مخاطر دهون البطن (الكرش) على صحة الإنسان.

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال ضيافته ببرنامج "صباح الورد" المعروض بفضائية "TEN" المصرية، إن دهون البطن تؤثر سلبًا على القدرة الجنسية.

وأوضح الطبيب المصري أنه في حال تجاوز حجم دهون البطن حاجز الـ 100 سم للرجل و90 سم للمرأة، هنا يظهر الخطر.


وأشار الطبيب المصري إلى أن دهون البطن تمهد للإصابة بأمراض القلب، كما تضر الخصوبة، مشددًا على أنها لا تمثل أي قيمة أو "عزوة" بحسب ما هو دارج بين كثيرين. -وكالات


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