الكرش يسبب الضعف الجنسي.. طبيب يحذر من مخاطر دهون البطن
التاريخ
9/18/2023 4:21:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سلط الطبيب جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق في مصر، الضوء على مخاطر دهون البطن (الكرش) على صحة الإنسان.
وقال الدكتور جمال شعبان، خلال ضيافته ببرنامج "صباح الورد" المعروض بفضائية "TEN" المصرية، إن دهون البطن تؤثر سلبًا على القدرة الجنسية.
وأوضح الطبيب المصري أنه في حال تجاوز حجم دهون البطن حاجز الـ 100 سم للرجل و90 سم للمرأة، هنا يظهر الخطر.
وأشار الطبيب المصري إلى أن دهون البطن تمهد للإصابة بأمراض القلب، كما تضر الخصوبة، مشددًا على أنها لا تمثل أي قيمة أو "عزوة" بحسب ما هو دارج بين كثيرين. -وكالات
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