إحداث ثورة في عالم التلوث الميكروبي: كشف النقاب عن نظام ميليفليكس رابيد سيستم 2.0

إحداث ثورة في عالم التلوث الميكروبي: كشف النقاب عن نظام ميليفليكس رابيد سيستم 2.0
التاريخ
9/18/2023 4:17:09 AM
(MENAFN- AETOSWire)
في مطلع الربع الثاني من العام 2023، أطلق قسم علوم الحياة في شركة "ميرك ميليبور" منتجًا جديدًا ومبتكرًا مخصّصاً لقطاع صناعة الأدوية وهو: نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0".
يعتبر هذا المنتج الحل السريع والأمثل لتلبية متطلبات اختبارات مستوى التلوث الابتدائي والتعقيم.
اختبار العقم أو التعقيم هو اختبار إلزامي لعملية إطلاق جميع المنتجات الدوائيَّة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يُزعم أنَّها معقمة (دستور الأدوية الأوروبي 6.3، الفصل 2.6.1، دستور الأدوية الأوروبي 7.0، الفصل 5.1.9 من دستور الأدوية الأمريكي). يتطلب اختبار العقم التقليدي فترة حضانة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على النتائج المرجوة. ومع ذلك، من خلال تغيير نهج الاختبار التقليدي من حضانة الوسائط السائلة إلى الوسائط المغذية الصلبة، والفحص من الفحص البصري إلى اختبار التلألؤ البيولوجي الآلي، فإن نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0" من شأنه تقليص الوقت اللازم للحصول على النتائج المرجوة إلى 5 أيام.
يمكن استخدام نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0" كنظام اختبار مستقل أو ضمن بيئة شبكية. هذا وبات النظام جاهزاً للامتثال للجزء الحادي عشر من المادة الحادية والعشرين من قانون اللوائح الفيدرالية. كما أنه يتمتع بالقدرة على رصد الكائنات الحية الدقيقة أكثر من الطريقة التقليدية الحالية بأربع مرات. وتعمل التقنية الذكية التي يتّسم بها النظام على اكتشاف المستعمرات الدقيقة المزروعة من الكائنات الحية الدقيقة القابلة للحياة وإحصائها. بعد تصفيته في مرشح النظام وصولاً إلى وحدة تشكيل مستعمرة واحدة، تم التحقق من فعالية اختبار "ميليفليكس رابيد" للتعقيم وتنفيذه بنجاح من قبل العديد من شركات الأدوية على مر السنين.
يحقق نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0" نتائج متسقة وموثوقة للغاية. ويمكنه التمييز بوضوح بين نمو الجراثيم المختلط للكائنات الحية الدقيقة بطيئة وسريعة النمو، والاختلافات في حجم المستعمرة ومحتوى الأدينوسين ثلاثي الفوسفات في العينات القابلة للترشيح.
وبالنيابة عن شركة "ميرك لايف سيانس"، علّق الدكتور روبرت ناداسكاي، المعني بالرصد الأحيائي في الشرق الأوسط وباكستان، قائلاً:
"إنني فخور بأن أشارك عملاءنا نبأ إطلاق نظام 'ميليفليكس رابيد سيستم 2.0' مؤخرًا في منطقة الشرق الأوسط. بفضل الدعم القوي للتحقق من فعاليته واستخدامه، يتيح هذا النظام إتمام اختبار العقم في غضون خمسة أيام. إذ يوفر ميزة كبيرة تتيح تقليص الوقت اللازم للحصول على النتائج المرجوة مقارنة بالـ 14 يومًا التقليدية".
تجدر الإشارة إلى أنّ المنتج سوف يُعرض في جناح شركة الخليج العلمية، وهي الموزع الرئيس له في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال فعالية "أراب لاب"، أحد أكبر المعارض التجارية التي تركّز على التكنولوجيا المخبرية والتحليلية، والأجهزة، والمعدات، والخدمات.
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