إحداث ثورة في عالم التلوث الميكروبي: كشف النقاب عن نظام ميليفليكس رابيد سيستم 2.0

في مطلع الربع الثاني من العام 2023، أطلق قسم علوم الحياة في شركة "ميرك ميليبور" منتجًا جديدًا ومبتكرًا مخصّصاً لقطاع صناعة الأدوية وهو: نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0".

يعتبر هذا المنتج الحل السريع والأمثل لتلبية متطلبات اختبارات مستوى التلوث الابتدائي والتعقيم.

اختبار العقم أو التعقيم هو اختبار إلزامي لعملية إطلاق جميع المنتجات الدوائيَّة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يُزعم أنَّها معقمة (دستور الأدوية الأوروبي 6.3، الفصل 2.6.1، دستور الأدوية الأوروبي 7.0، الفصل 5.1.9 من دستور الأدوية الأمريكي). يتطلب اختبار العقم التقليدي فترة حضانة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على النتائج المرجوة. ومع ذلك، من خلال تغيير نهج الاختبار التقليدي من حضانة الوسائط السائلة إلى الوسائط المغذية الصلبة، والفحص من الفحص البصري إلى اختبار التلألؤ البيولوجي الآلي، فإن نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0" من شأنه تقليص الوقت اللازم للحصول على النتائج المرجوة إلى 5 أيام.

يمكن استخدام نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0" كنظام اختبار مستقل أو ضمن بيئة شبكية. هذا وبات النظام جاهزاً للامتثال للجزء الحادي عشر من المادة الحادية والعشرين من قانون اللوائح الفيدرالية. كما أنه يتمتع بالقدرة على رصد الكائنات الحية الدقيقة أكثر من الطريقة التقليدية الحالية بأربع مرات. وتعمل التقنية الذكية التي يتّسم بها النظام على اكتشاف المستعمرات الدقيقة المزروعة من الكائنات الحية الدقيقة القابلة للحياة وإحصائها. بعد تصفيته في مرشح النظام وصولاً إلى وحدة تشكيل مستعمرة واحدة، تم التحقق من فعالية اختبار "ميليفليكس رابيد" للتعقيم وتنفيذه بنجاح من قبل العديد من شركات الأدوية على مر السنين.

يحقق نظام "ميليفليكس رابيد سيستم 2.0" نتائج متسقة وموثوقة للغاية. ويمكنه التمييز بوضوح بين نمو الجراثيم المختلط للكائنات الحية الدقيقة بطيئة وسريعة النمو، والاختلافات في حجم المستعمرة ومحتوى الأدينوسين ثلاثي الفوسفات في العينات القابلة للترشيح.

وبالنيابة عن شركة "ميرك لايف سيانس"، علّق الدكتور روبرت ناداسكاي، المعني بالرصد الأحيائي في الشرق الأوسط وباكستان، قائلاً:

"إنني فخور بأن أشارك عملاءنا نبأ إطلاق نظام 'ميليفليكس رابيد سيستم 2.0' مؤخرًا في منطقة الشرق الأوسط. بفضل الدعم القوي للتحقق من فعاليته واستخدامه، يتيح هذا النظام إتمام اختبار العقم في غضون خمسة أيام. إذ يوفر ميزة كبيرة تتيح تقليص الوقت اللازم للحصول على النتائج المرجوة مقارنة بالـ 14 يومًا التقليدية".

تجدر الإشارة إلى أنّ المنتج سوف يُعرض في جناح شركة الخليج العلمية، وهي الموزع الرئيس له في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال فعالية "أراب لاب"، أحد أكبر المعارض التجارية التي تركّز على التكنولوجيا المخبرية والتحليلية، والأجهزة، والمعدات، والخدمات.