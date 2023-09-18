برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعلن استضافة السعودية لليوم العالمي للبيئة 2024م

وسيركز الاحتفاء على إصلاح الأراضي وتحقيق القدرة على مقاومة الجفاف، وسيسلط الضوء على الحاجة المُلحّة للاستثمار العالمي في السياسات والإجراءات التي ترمي إلى حماية وإصلاح الطبيعة من أجل مستقبل مستدام، وذلك من خلال تكاتف الجهود الوطنية والعالمية.

ويهدف يوم البيئة العالمي إلى التذكير بأهمية العمل التشاركي من أجل حماية البيئة، وفي ذلك بذلت المملكة جهودًا محلية وإقليمية؛ ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمبادرات التابعة لها، ونظام البيئة، ومبادرة وطنية للتوعية البيئية، وخصصت أسبوعًا للبيئة على المستوى الوطني، كما أطلقت خمسة مراكز متخصصة في المجالات البيئية، وإنشاء صندوق البيئة، بجانب إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وعلى المستوى الدولي، أطلقت خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020م؛ مبادرتين عالميتين لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية، حازتا على إشادات دولية عديدة، هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية" إحدى أهم النظم البيئية البحرية، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية"، وتعنى باستعادة النظم الإيكولوجية البرية.

ورحّبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيدة إنغر أندرسن، بالمملكة كشريك قوي في الجهود العالمية الرامية إلى إصلاح الأراضي، وتحقيق القدرة على مقاومة الجفاف، مؤكدةً أن البرنامج والمملكة سيعملان معًا لتكثيف الجهود لإصلاح الطبيعة؛ من أجل الحفاظ على الحياة.

يُذكر أن اليوم العالمي للبيئة يُعد بمثابة الأداة الرئيسة للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة، منذ عام 1973ويشارك في فعالياته كل عام أكثر من (150) بلدًا، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

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