الأوركسترا السعودية تبدع في نيويورك

الأوركسترا السعودية تبدع في نيويورك
التاريخ
9/18/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al Watan) نظمت هيئة الموسيقى يوم أمس الأحد حفل "روائع الأوركسترا السعودية" على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك وذلك برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
وقامت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بعرض موسيقي حي، سعياً لتعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية وتعزيز التبادل الثقافي الدولي، بمشاركة 80 موسيقياً من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.
كما قامت الأوركسترا بعرض مشترك مع فرقة الجاز الأمريكية ديزي غيليسبي.
وتفاعل الجمهور المكون من مختلف الجنسيات ، مع الأغاني التي قدمتها الفرقة، في ليلة تزينت فيها نيويورك بروائع الفن السعودي.
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