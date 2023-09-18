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الأوركسترا السعودية تبدع في نيويورك

9/18/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al Watan) نظمت هيئة الموسيقى يوم أمس الأحد حفل "روائع الأوركسترا السعودية" على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك وذلك برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
وقامت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بعرض موسيقي حي، سعياً لتعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية وتعزيز التبادل الثقافي الدولي، بمشاركة 80 موسيقياً من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.


كما قامت الأوركسترا بعرض مشترك مع فرقة الجاز الأمريكية ديزي غيليسبي.
وتفاعل الجمهور المكون من مختلف الجنسيات ، مع الأغاني التي قدمتها الفرقة، في ليلة تزينت فيها نيويورك بروائع الفن السعودي.

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