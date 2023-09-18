معهد الصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول لحملة الثانوية العامة
التاريخ
9/18/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444 / 1445هـ. وأوضح المعهد بأن التقديم يبدأ من 18/9/2023 وحتى 16/10/2023 وذلك عبر البوابة الإلكترونية .
وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.
يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج, فيما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.
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