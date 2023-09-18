Monday, 18 September 2023 11:49 GMT

معهد الصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول لحملة الثانوية العامة

9/18/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444 / 1445هـ. وأوضح المعهد بأن التقديم يبدأ من 18/9/2023 وحتى 16/10/2023 وذلك عبر البوابة الإلكترونية .
وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.
يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج, فيما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

MENAFN18092023000089011017ID1107087327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث