ناسا: إنتاج الأكسجين في المريخ ممكن

وأفاد بيان لمديرة وكالة ناسا، باميلا ميلروي، أنه من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".

وأشارت ميلروي في بيانها إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخدامًا أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة "تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ".