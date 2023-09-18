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ناسا: إنتاج الأكسجين في المريخ ممكن

9/18/2023 4:12:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ "إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ أمر ممكن"، وفق وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا" التي استطاعت عبر أداة "موكسي" المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأكسجين، بحسب تقرير نشره موقع سينس أليرت.

وأفاد بيان لمديرة وكالة ناسا، باميلا ميلروي، أنه من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".

وأشارت ميلروي في بيانها إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخدامًا أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة "تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ".

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