ناسا: إنتاج الأكسجين في المريخ ممكن

ناسا: إنتاج الأكسجين في المريخ ممكن
التاريخ
9/18/2023 4:12:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ "إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ أمر ممكن"، وفق وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا" التي استطاعت عبر أداة "موكسي" المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأكسجين، بحسب تقرير نشره موقع سينس أليرت.
وأفاد بيان لمديرة وكالة ناسا، باميلا ميلروي، أنه من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".
وأشارت ميلروي في بيانها إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخدامًا أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة "تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ".
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