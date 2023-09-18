أرتيتا يوضح قراره المفاجئ باستبعاد رامسديل في مباراة آرسنال وإيفرتون

أرتيتا يوضح قراره المفاجئ باستبعاد رامسديل في مباراة آرسنال وإيفرتون
التاريخ
9/18/2023 4:12:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ قلل ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، من أهمية قراره المفاجئ بإبعاد حارس منتخب إنجلترا آرون رامسديل للدفع بديفيد رايا خلال الفوز 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.
وشارك الإسباني رايا، المعار من برنتفورد، أساسيًّا في "غوديسون بارك" ولم يتعرض لاختبارات في ظل هيمنة آرسنال على اللقاء.
ولم يتجنب أرتيتا الضجة بشأن قرار خروج رامسديل من القائمة الأساسية بعد أن شارك في كل المباريات بالدوري في الموسم الماضي، لكنه قال إن القرار لا يُخفي شيئًا ولا يختلف عن بقية قراراته الخاصة بالتشكيلة.
وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين: "نفس الشيء يتعلق باختيار فابيو فييرا للعب هنا أو إيدي نكيتياه بدلًا من غابرييل جيسوس، لم أتلق أي سؤال عن عدم البدء بغابرييل جيسوس رغم أنه فاز بألقاب أكثر من الجميع هنا وحتى أنا".
وأضاف: "لا يمكنني أن أحظى بلاعبين بهذه الجودة في مركز واحد دون الاعتماد عليهما، ديفيد يتمتع بقدرات هائلة مثل آرون وكارل، لكن يجب أن نستغلهم".
وأشار إلى أنه أراد تغيير الحارس في مناسبتين سابقتين وسط مباراة خلال قيادته لآرسنال لأسباب فنية لكنه قرر عدم فعل ذلك لغرابة الموقف.
وتابع: "ليست لدي الشجاعة لفعل ذلك، لكن يمكنني إخراج جناح أو مهاجم أو لاعب وسط مدافع أو استبدال خمسة لاعبين والتمسك بالنتيجة.
"لماذا لا نغير الحارس؟ لدينا كل الإمكانات المطلوبة في حارس آخر لفعل شيء ما في وقت معين ولتغيير حالة.
"شعوري الآن أن كل لاعب مندمج في منظومة الفريق ويجب أن يلعب الجميع بغض النظر عن المسابقة".
والسؤال الأهم الآن إن كان رايا سيشارك أم لا في أسبوع محوري لآرسنال، حيث يواجه أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا ثم يخوض قمة شمال لندن أمام توتنهام هوتسبير.
وعن رد فعل رامسديل، أجاب أرتيتا: "نفس رد فعل غابرييل جيسوس أو كاي هافرتس أو تاكيهيرو تومياسو، يشارك 11 لاعبًا، ليس عشرة لاعبين إضافة إلى واحد، أو تسعة لاعبين".
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