أرتيتا يوضح قراره المفاجئ باستبعاد رامسديل في مباراة آرسنال وإيفرتون

وشارك الإسباني رايا، المعار من برنتفورد، أساسيًّا في "غوديسون بارك" ولم يتعرض لاختبارات في ظل هيمنة آرسنال على اللقاء.

ولم يتجنب أرتيتا الضجة بشأن قرار خروج رامسديل من القائمة الأساسية بعد أن شارك في كل المباريات بالدوري في الموسم الماضي، لكنه قال إن القرار لا يُخفي شيئًا ولا يختلف عن بقية قراراته الخاصة بالتشكيلة.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين: "نفس الشيء يتعلق باختيار فابيو فييرا للعب هنا أو إيدي نكيتياه بدلًا من غابرييل جيسوس، لم أتلق أي سؤال عن عدم البدء بغابرييل جيسوس رغم أنه فاز بألقاب أكثر من الجميع هنا وحتى أنا".

وأضاف: "لا يمكنني أن أحظى بلاعبين بهذه الجودة في مركز واحد دون الاعتماد عليهما، ديفيد يتمتع بقدرات هائلة مثل آرون وكارل، لكن يجب أن نستغلهم".

وأشار إلى أنه أراد تغيير الحارس في مناسبتين سابقتين وسط مباراة خلال قيادته لآرسنال لأسباب فنية لكنه قرر عدم فعل ذلك لغرابة الموقف.

وتابع: "ليست لدي الشجاعة لفعل ذلك، لكن يمكنني إخراج جناح أو مهاجم أو لاعب وسط مدافع أو استبدال خمسة لاعبين والتمسك بالنتيجة.

"لماذا لا نغير الحارس؟ لدينا كل الإمكانات المطلوبة في حارس آخر لفعل شيء ما في وقت معين ولتغيير حالة.

"شعوري الآن أن كل لاعب مندمج في منظومة الفريق ويجب أن يلعب الجميع بغض النظر عن المسابقة".

والسؤال الأهم الآن إن كان رايا سيشارك أم لا في أسبوع محوري لآرسنال، حيث يواجه أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا ثم يخوض قمة شمال لندن أمام توتنهام هوتسبير.

وعن رد فعل رامسديل، أجاب أرتيتا: "نفس رد فعل غابرييل جيسوس أو كاي هافرتس أو تاكيهيرو تومياسو، يشارك 11 لاعبًا، ليس عشرة لاعبين إضافة إلى واحد، أو تسعة لاعبين".