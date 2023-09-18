الغواصون يبحثون عن جثث ضحايا الإعصار دانيال في جيوب ميناء درنة

وكانت العديد من الأسر قد حاولت الفرار من مناطقها بواسطة السيارات أو سيراً على الأقدام إلا أن الفيضانات التي رافقت الإعصار اجتاحت مناطقهم ومنازلهم ولم تتح لهم الهرب، ليفارقوا الحياة غرقاً.

وابتلعت أمواج البحر المتوسط آلاف الجثث بحسب مصادر ليبية، وهو ما أطلق عمليات بحث واسعة في البحر خاصة في ميناء درنة، الذي يخبئ العديد من الجثث التي بات أغلبها متحللاً.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أفاد بأن عدد ضحايا الفيضانات كبير جداً لكن لا إحصائيات دقيقة حتى الآن.

وتشكلت لجنة طوارئ للتعامل مع البلاغات الواردة فيما يخص تلوث مياه الشرب الناجم عن الفيضانات وانتشار الاوبئة بالمناطق المنكوبة شرق البلاد.

وأرسلت العديد من الدول مساعدات عاجلة إلى ليبيا من أجل إغاثة المنكوبين والمشاركة في جهود البحث عن الضحايا والناجين المحتملين.

وساهمت الكارثة الإنسانية المأساوية في ليبيا، في ظهور العديد من المهام غير الاعتيادية، التي وجد أهالي المدن المنكوبة أنفسهم يؤدونها رغماً عنهم.

وفي هذا الإطار، تشكلت فرقة تضم تحو 20 امرأة ليبية قدمن من مدن قريبة وبعيدة عن درنة من أجل المشاركة في تكفين السيدات من ضحايا الإعصار اللواتي ينتشلهن رجال الإنقاذ من تحت ركام المباني المدمرة أو من البحر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن إحدى السيدات المتطوعات قولها: "الفاجعة كبيرة كما ترون وأعداد الضحايا اللائي يتم انتشالهن ترتفع كل يوم".

وتشير الوكالة إلى أن "هذا العمل التطوعي لتكفين ضحايا الكوارث من النساء، تشارك فيه المرأة الليبية لأول مرة وهو عمل قليلات جداً من يستطعن القيام به في ظروف الوفاة العادية فما بالك عند الكوارث وخاصة بعد تحلل الجثث".