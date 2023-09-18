الأمم المتحدة تسعى إلى إنقاذ أهداف التنمية المستدامة في قمة اليوم

وتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تهدف إلى تحقيق 17 هدفا تنمويا منها: القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد، وضمان ألا يعاني أي من سكان الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة من الجوع.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القمة ستسعى إلى إنجاز "خطة إنقاذ عالمية" بشأن الأهداف، مقرا في الوقت عينه بأن 15% منها فقط هي على الطريق الصحيح نحو التحقق، بينما يمضي بعضها في اتجاه عكسي للغاية المعقودة.

وشدد على أن الأهداف تتعلق "بالآمال والأحلام والحقوق وتوقعات الناس وصحة بيئتنا الطبيعية... بتصحيح الأخطاء التاريخية والتئام الفوارق العالمية ووضع عالمنا على المسار نحو سلام دائم".

وعانت الجهود لتخصيص المال والانتباه إلى أهداف التنمية المستدامة، من إخفاقات عدة، بما فيها جائحة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، في ظل الكوارث المناخية المتزايدة، والزيادات الحادة في كلفة المعيشة.

واعتبرت الناشطة ورئيسة جمعية "أوكسفام" لمكافحة الفقر آبي ماكسمان أن قمة الأمم المتحدة "هي مجال حيوي من أجل إحداث تغيير"، وأوضحت أن إحدى الخطوات الملموسة ستكون قيام الدول الغنية بدعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية، لمواجهة الديون الهائلة التي تُثقل كاهل بعض دول العالم النامي.

وخطت قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في أيلول/سبتمبر في نيودلهي، خطوات أولى على صعيد تصحيح التمثيل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.