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الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس ويشدد إجراءاته

9/18/2023 4:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس، وشددت إجراءاتها.

وأكدت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين.

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