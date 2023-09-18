الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس ويشدد إجراءاته

الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس ويشدد إجراءاته
التاريخ
9/18/2023 4:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس، وشددت إجراءاتها.
وأكدت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.
وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين.
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