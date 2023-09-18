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الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء شمال أريحا

9/18/2023 4:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت الجقتلك وهدمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن عبد الرحيم بني عودة بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من المكان.

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