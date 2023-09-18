الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء شمال أريحا

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء شمال أريحا
التاريخ
9/18/2023 4:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت الجقتلك وهدمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن عبد الرحيم بني عودة بحجة البناء دون ترخيص.
وأضافت أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من المكان.
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