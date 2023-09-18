«في إف إس غلوبال» تسهل خدمات تأشيرة البرتغال للمقيمين في قطر

(MENAFN
- mslgroup) • يمكن للراغبين تقديم الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة في البرتغال
بات بإمكان المقيمين في قطر التقدم بطلب الحصول على تأشيرة البرتغال في مركز طلبات التأشيرة العالمية «في إف إس غلوبال» بالدوحة، والواقع في الطابقين الأول والثاني من مبنى النعيمي، شارع عقبة بن نافع، طريق المطار، الدوحة، قطر. وجرى افتتاح المركز في 3 سبتمبر 2023، حيث سيتم قبول المستندات الخاصة بتأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة إلى البرتغال.
تم توقيع اتفاقية الشراكة مع «في إف إس غلوبال» لتقديم خدمات تأشيرة البرتغال في قطر من قبل سعادة سفير الجمهورية البرتغالية في قطر بتاريخ 14 أغسطس 2023.
وقال سعادة باولو نيفيس بوسينيو سفير الجمهورية البرتغالية لدى قطر: "يهدف هذا التعاون مع «في إف إس غلوبال»، إلى تسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرات البرتغالية في قطر، ما يعد خطوة استراتيجية لمواصلة تطوير قطاع السياحة في البرتغال. ويجسد الرؤية الرامية لتسهيل عمليات السفر بين قطر والبرتغال، الأمر الذي يكتسب أهمية حيوية في إطار الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين."
وبدوره قال أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «في إف إس غلوبال»: "يسعدنا توفير خدمات الحصول على تأشيرة البرتغال في قطر، لتسهيل تجارب المسافرين وجعلها أكثر سلاسة. تجمعنا علاقة طويلة الأمد مع وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية منذ عام 2014، ونقدر ثقتهم المستمرة بنا."
توفر «في إف إس غلوبال» حالياً خدماتها للجمهورية البرتغالية في 23 دولة حول العالم، عبر 65 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة ومن ضمنها المركز الحالي في الدوحة، الذي يعتبر أحدث توسعة لخدمات الشركة.
يمكن لمقدمي الطلبات أيضاً اعتماد مجموعة من الخدمات الاختيارية* التي توفرها «في إف إس غلوبال» لتسهيل وتعزيز تجارب المتعاملين، بما في ذلك تحديثات الرسائل النصية القصيرة في أي مرحلة من مراحل عملية التقديم، وكشك الصور وخدمات التصوير والنسخ، وخدمة البريد السريع لتسليم المستندات وجوازات السفر إلى عتبة باب منزل أو مكتب المتقدمين.
وستتاح خدمة *بريميوم لاونج Premium Lounge للراغبين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة البرتغال، والتي تتضمن إرشادات شاملة، وعملية تقديم الطلبات وتوفير البيانات البيومترية بشكل أسرع، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية القصيرة والبريد السريع المجاني في أجواء تتسم بالفخامة.
*يرجى ملاحظة أن اختيار هذه الخدمات الإضافية ليس له أي تأثير على وقت المعالجة أو القرار بشأن طلبات التأشيرة
MENAFN18092023004993011075ID1107087190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.