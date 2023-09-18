معهد الخبرة التطبيقية يحتفل بتخريج دفعة من مختلف التخصصات

(MENAFN
- Blue Apple Mediacom) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2023
أعلن معهد الخبرة التطبيقية IAExperience عن تخريج دفعة من المتدربين في مختلف المجالات، والذين أكملوا بنجاح البرنامج التعليمي المبتكر الذي يقدمه المعهد، والذي يُمكّن المتخرجين من اكتساب خبرة عمليه في مختلف القطاعات حسب مجالات دراستهم.
يُعد معهد الخبرة التطبيقية أحد مؤسسات التدريب الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وهو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة يوسف بن سعيد لوتاه. يقوم المعهد بتدريب الخريجين من خلال تمليكهم خبرات العمل المطلوبة والتدريب الداخلي في المؤسسات وفتح فرص للتوظيف.
وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي أقيم في دبي؛ أعرب السيد يوسف بن سعيد لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة يوسف بن سعيد لوتاه عن سعادته، وهنأ الخريجين على إكمالهم جميع مراحل التدريب، كما أشاد بنجاح المبادرة الفريدة التي أطلقها المعهد قائلاً: "المعهد ملتزم بتزويد الطلاب المحليين والدوليين بالمهارات الأساسية المطلوبة للدخول إلى سوق العمل، ومن أجل ضمان بقاء خريجينا على اطّلاع دائم بالمشهد المهني سريع التطور، فإننا ملتزمون بتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والحصول على أفضل الفرص في المنظمات الرائدة لاكتساب المزيد من الخبرات العملية".
وأضاف: "ينصب تركيزنا على تقديم التدريب العملي بالتعاون مع العديد من المؤسسات، ونحن نؤمن أن توفير فرص التدريب لشبابنا ليست مسؤولية فحسب، بل هو الواجب الذي نؤديه تجاه المجتمع، من خلال العمل على سد الفجوة المعرفية بين التعليم النظري والمؤهلات المطلوبة".
كما أكد على الدور الكبير الذي يلعبه البرنامج قائلاً: "يساهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة الشركات في سوق العمل، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنيه، كما يحصل المتدربون على فرص عمل قيمة في مجالات تخصصهم، وفي الوقت نفسه تجد الشركات أفراداً أكفاء ومؤهلين للحفاظ على نموها وتطورها".
وأكّد يوسف بن سعيد لوتاه أن الطلاب استوفوا متطلبات الخبرة العملية للبرنامج من خلال منهج دراسي مصمم ليتناسب مع المهارات التي يحتاجوناه لاكتساب الخبرة في الشركات التي تم فيها التدريب بالشراكة مع معهد الخبرة التطبيقية، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات مختلفة بما في ذلك الوقود الحيوي، والعلاقات العامة والتسويق الرقمي، والإدارة المالية والمحاسبة، وإدارة المشاريع.
كما استقبل المعهد خلال حفل التخرج أول متدرب دولي من البرازيل، والذي انضم لاكتساب خبرة عملية في سوق العمل الإماراتي، وتحديداً في مجال الوقود الحيوي والهندسة الكيميائية.
يعمل معهد الخبرة التطبيقية على تأكيد التزامه بمهمته المتمثلة في تعزيز القوى العاملة وإعدادها من خلال التعلم عن طريق الخبرة، وبالتالي المساهمة في تطوير ونمو كل من الطلاب والشركات التي يخدمونها. كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ووضع الأسس العلمية لتنفيذ خطة التوطين في شركة لوتاه للوقود الحيوي.
يمثل هذا التخرج علامة فارقة في هذه المرحلة، حيث يتطلع المعهد إلى مواصلة رحلته في تقديم تجارب عملية لا تقدر بثمن للطلاب من مختلف التخصصات
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