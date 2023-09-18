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زعماء العالم يتوافدون الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة

9/18/2023 3:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ رؤساء العالم بالتوافد الى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، للمشاركة في مداولات الجمعية العامة في دورتها الـ 78 والتي تبدأ غدا، حيث يلقي كل زعيم خطاباً رسمياً، يمثل موقف بلاده من قضايا دولية.
ويشارك 11 زعيماً عربياً في مناقشات الدورة الجديدة والتي تسمى بـ "الأسبوع رفيع المستوى" وأربعة رؤساء حكومات فيما البقية يمثلها وزراء الخارجية.
ويشارك بالإضافة الى الأردن، قطر، مصر، الجزائر، جزر القمر، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، إضافة الى المغرب وليبيا، ومشاركتهما على مستوى القيادة أمست غير مؤكدة بسبب الكوارث الطبيعية التي حلت ببلديهما.
كما تشارك الكويت، لبنان، العراق، الصومال، على مستوى رؤساء الحكومات، فيما تشارك على مستوى وزراء الخارجية كل من دول: السعودية، جيبوتي، الإمارات، سلطنة عُمان، سوريا، البحرين، تونس.

MENAFN18092023000208011052ID1107087138

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