أكثر من 27 ألف شخص التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل



وقالت وزارة العمل، إنه بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل ووقعوا عقودا 6441 من الذكور و 7218 من الإناث.



وبيّنت الوزارة، أنه تبلغ عدد الشركات المُسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل 1958، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي وقعوا عقود تدريب 523 مستفيداً.

