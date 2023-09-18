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أكثر من 27 ألف شخص التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

9/18/2023 3:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد الباحثين والباحثات عن عمل والموقعين على عقود، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، 27174 شخصاً، ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1058 منشأة.


وقالت وزارة العمل، إنه بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل ووقعوا عقودا 6441 من الذكور و 7218 من الإناث.


وبيّنت الوزارة، أنه تبلغ عدد الشركات المُسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل 1958، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي وقعوا عقود تدريب 523 مستفيداً.


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