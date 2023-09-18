أكثر من 27 ألف شخص التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

أكثر من 27 ألف شخص التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل
التاريخ
9/18/2023 3:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بلغ عدد الباحثين والباحثات عن عمل والموقعين على عقود، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، 27174 شخصاً، ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1058 منشأة.
وقالت وزارة العمل، إنه بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل ووقعوا عقودا 6441 من الذكور و 7218 من الإناث.
وبيّنت الوزارة، أنه تبلغ عدد الشركات المُسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل 1958، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي وقعوا عقود تدريب 523 مستفيداً.
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