إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس
التاريخ
9/18/2023 3:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب شاب، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع مصورة، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.
وفا
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