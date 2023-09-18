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إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس

9/18/2023 3:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.


وأظهرت مقاطع مصورة، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.


وفا


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